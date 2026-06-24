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巨生醫新品將申請藥證 「奈米微粒」與「奈米微胞」進入收穫期
巨生醫（6827）昨（23）日召開股東會，巨生醫表示，旗下「奈米微粒」與「奈米微胞」兩大技術平台已全面進入收穫期，核心產品MPB1523與MPB1734預計於2028至2029年陸續提出藥證申請，成為推動公司營運成長的重要動能。
巨生醫表示，公司自成立以來專注於奈米藥物平台開發，採取「輕資產、重研發」策略，透過前臨床與早期臨床驗證後尋求授權或共同開發。隨著產品線逐步成熟，公司自2026年起正式邁入臨床與授權並行的收穫階段。
巨生醫指出，MPB1523（肝癌MRI顯影劑）已取得美國FDA孤兒藥資格，並於今年4月完成美國FDA Phase 3 PreIND會議，FDA對CMC製程無重大疑義，並初步同意臨床3期試驗設計。公司預計於2026年第3季正式提出臨床三期IND申請，並同步推進中國NMPA送件。臨床三期預計1.5年內完成，2028年提出藥證申請。
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