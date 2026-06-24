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櫃買中心投資人關係分享會 人氣旺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心經理黃文君（左起）、G2C+聯盟志聖協理吳晏城、G2C+聯盟均華董事長梁又文、櫃買中心總經理陳麗卿、美林證券總經理陳守輝、普萊德財務長林滿足、櫃買中心副組長陳巧芝在台大醫院國際會議中心舉辦「投資人關係經營分享會」會場合影。櫃買中心／提供
櫃買中心經理黃文君（左起）、G2C+聯盟志聖協理吳晏城、G2C+聯盟均華董事長梁又文、櫃買中心總經理陳麗卿、美林證券總經理陳守輝、普萊德財務長林滿足、櫃買中心副組長陳巧芝在台大醫院國際會議中心舉辦「投資人關係經營分享會」會場合影。櫃買中心／提供

櫃買中心昨（23）日舉辦投資人關係經營分享會，吸引逾130家櫃買家族近200位企業高階主管參加，反應熱烈，將有效提高企業與投資人溝通品質。

櫃買中心陳麗卿總經理表示，目前上市櫃公司近2,000家，其中不乏有各行各業的隱形冠軍，卻因為較少與市場溝通，使得企業價值被低估，如何有效增進公司與投資人的溝通品質並吸引資金關注，投資人關係的深化經營扮演關鍵角色。

櫃買中心去年首度舉辦投資人關係經營分享會，獲與會公司熱烈迴響，為使上櫃公司持續精進IR溝通技巧與策略，今年擴大於北中南地區各舉辦一場分享會。

昨日先由美林證券總經理陳守輝從外資專業視角出發，深入剖析國際機構投資人如何看待「企業價值」與「資訊透明度」，協助公司精準掌握機構投資人需要資訊，隨後均華（6640）董事長梁又文則以經營者角度分享如何帶領公司切入先進封裝領域，並透過積極與投資人溝通獲得市場肯定的成功經驗。

接著，配合於2025年底新版「提升企業價值計畫揭露指引」，櫃買中心於此次分享會中講解新版提升企業價值計畫指引，以協助櫃買家族了解改版重點，以期編製今年度計畫時能更加順利。

最後由上櫃公司普萊德財務長林滿足分享編製計畫經驗及如何將企業優勢、營業策略與未來發展等完整傳遞給投資人，以提升上櫃公司整體揭露品質。

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