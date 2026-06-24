立弘上櫃聚焦食安題材 研發類胡蘿蔔素系列產品逐步取代人工色素

立弘（1780）主要從事類胡蘿蔔素系列產品的研發、製造與銷售，已於17日上櫃掛牌，成為櫃買家族新兵。立弘2024及2025年營收各達8.07億元、8.5億元，每股稅後純益（EPS）分別為1.05元及1.34元，營運穩健成長。

立弘產品應用於食品或飲料，屬民生剛性需求，主要客戶多交易往來逾十年，長期營收及獲利狀況穩定。櫃買中心表示，隨民眾健康意識抬頭、高齡化趨勢及食安法規提升等因素，消費者對食安與健康愈趨重視，食品業者透過上櫃過程，建立良好食安內控制度及樹立公司形象，不僅對投資人負責，更為消費者把關。

立弘承銷價為18.88元，掛牌後四個交易日股價收在26元，累計漲幅37.7%。

近年來各國食安法規趨嚴，各國政府逐步限制人工色素使用。所謂人工色素，就是自然界「不存在」的化學結構式，經人工方式創造出以符合食品著色使用的化學物。立弘成立於2001年，致力於以化學合成方式產出與自然界分子結構「完全一致」的類胡蘿蔔素，具有與天然物相同的生物活性，已逐步取代紅色及黃色等人工色素在食品及飲品中的應用，再加上立弘已取得ISO22000食品安全管理系統、HACCP、TFDA食品衛生安全管理系統等認證，及猶太及清真食品認證，確保產品品質。

β-胡蘿蔔素的製造技術複雜，必須結合前段多項化學合成製程及後段食品配方處理，需投入相當資本，且產品品質標準嚴格需符合不同國家法令。瑞士羅氏大藥廠（今荷蘭帝斯曼，DSM）於西元1954年成功合成β-胡蘿蔔素，西元1974年德國巴斯夫（BASF）成為第二家開發成功的廠商，期間時隔20年，立弘是目前亞洲少數能量產類胡蘿蔔素系列產品的廠商。

立弘與全球兩大競爭對手荷蘭帝斯曼及德國巴斯夫共同獲聯合國及歐盟邀請參與制定類胡蘿蔔素法規，亦曾被歐洲天然色素協會（NATCOL）邀請為理事。另外，立弘的番茄紅素產品也被美國藥典（USP）採用為標準樣品，顯見立弘在類胡蘿蔔素市場已具一定國際市場地位。