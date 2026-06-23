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三圓股東會／傳寶佳有意參與私募案 董座：3、4組人馬洽談中

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
三圓董事長王雅麟。記者朱曼寧／攝影
三圓董事長王雅麟。記者朱曼寧／攝影

三圓（4416）23日召開股東會，近來因關係人、子公司跳票事件頻傳，財務狀況吃緊，三圓為了解決危機，正辦理7,000萬股私募案，傳出寶佳機構有意入主，對此三圓董事長王雅麟並未否認，僅表示，目前已有3、4組正在洽談私募案，但屬於保密階段，未來不排除任何可能性。

三圓23日股東會僅13分鐘就結束，市場關心三圓大股東、關係企業、子公司等財務狀況問題，而三圓為了擴充營運資金，解決現金流不足問題，初步先加速活化資產，先前已經處分總金額14.5億元的「敦北長城大樓」部分辦公室樓層，以及6.13億元「信義區279社區」案。

此外，三圓亦辦理7,000萬股私募案，先前靖天集團總裁陸醒華有意參與私募案救火，而兒子陸保綱也進入三圓董事會，不過約半年後，陸保綱請辭董事一職，針對陸家是否願意出資，王雅麟表示，持續有在溝通，但暫時無法透露更多。

王雅麟強調，私募案已有3、4組正在洽談中，但處於保密階段，現階段不排除任何可能性。至於寶佳陣營方面，同樣並未否認，但一切尚不明朗。

王雅麟表示，財務吃緊的最主要原因就在於旗下豪宅案「台北之星」受到各方面打房的衝擊，包含豪宅限貸令、限制私法人購屋、囤房稅等，而該案整合20多年，先前在規劃時，並不會知道未來市場走向小坪數發展，更不會知道政府會限制私法人購屋，尤其該案是都更改建，拿到使照後，又要等半年以上的都更釐正程序，事實上，至今拿到使照後已經3~4年，但銷售上遇到瓶頸，而種種時間成本下，才會導致爆發財務危機。

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