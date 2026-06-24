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威剛衝 AI 泰國交流考察

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
威剛董事長陳立白（右）拜訪春武里府市政顧問，深入了解泰國「東部經濟走廊」（EEC）發展願景。公司／提供
威剛董事長陳立白（右）拜訪春武里府市政顧問，深入了解泰國「東部經濟走廊」（EEC）發展願景。公司／提供

因應全球AI算力中心需求快速成長及東南亞市場發展潛力，威剛科技（3260）董事長陳立白日前率領合作夥伴拜訪泰國政府部門及重要機構，期與泰國國會進行交流，實地考察春武里府（Chon Buri），深入了解泰國產業創新政策與「東部經濟走廊」（EEC）發展願景，希望結合泰國人才資源與產業基礎打造AI運算樞紐。

陳立白表示，泰國是東協（ASEAN）的核心樞紐，推動「泰國 4.0」政策及「東部經濟走廊」（EEC），與威剛積極拓展全球AI應用與高效能運算市場的策略契合。春武里府為EEC核心工業區域之一，具備完整產業聚落、基礎建設及政策支持，有助於未來高科技產業及AI相關應用加速發展。

陳立白指出，AI算力中心已成為推動數位轉型的重要基礎建設。威剛積極推動全球AI算力中心相關布局，看好東南亞地區在電力資源、產業環境及ESG發展條件等面向具備優勢，未來可望成為AI基礎建設的重要成長市場。

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