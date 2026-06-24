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信紘科訂單能見度良好 全年營運將續成長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

信紘科（6667）昨（23）日舉行股東常會，通過每股配發11.70516944元現金股利，並全面改選董事，推選簡士堡續任董事長。信紘科表示，在手訂單保持良好能見度，隨著高階半導體產業建廠、擴產腳步持續，全年營運將續成長。

信紘科聚焦半導體與高科技廠房中關鍵的水、氣、化廠務供應系統，涵蓋系統設計、設備安裝、工程整合、測試驗證、二次配服務工程與後續維運服務，加上特氣特化綠色製程及循環經濟等解決方案。在營收規模擴大與產品組合優化下，去年每股純益13.77元。

信紘科今年5月合併營收5.45億元，月增14%，年增12.8%。今年前五個月累計合併營收為25.65億元，年增10.3％。5月營收年月雙漲，得益於半導體龍頭大廠持續推進2奈米及以下先進製程、加速衝刺先進封裝（CoWoS、SoIC）產能，帶動信紘科「高純度化學品供應系統」與「高階廠務工程」施作進度順暢。

信紘科表示，今年朝向「高科技製造建廠總承攬商」轉型，推動營運邁向下一個新里程。

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