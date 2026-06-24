富喬出貨放量 展望樂觀

富喬（1815）昨（23）日召開股東常會，通過配發現金股利每股0.5元及股票股利0.5元，合計每股1元。富喬董事長張元賓強調，以在高階玻纖材料布局和升級能力，建立AI產業競爭優勢，隨著Low DK1與Low DK2放量、Low CTE滲透率提升和低軌衛星E級玻纖布出貨與價格同步成長，加上子公司營運體質改善，對下半年營運展望審慎樂觀。

展望今年，張元賓說明，近期M6等級應用在低軌衛星的E級玻纖布供不應求，產品價格調升。隨著新世代AI伺服器與高速交換器規格升級，推升PCB上游材料升級和需求，下半年次世代LowDK2（高頻高速低耗損材料）產品出貨比重將持續上升，推升整體營收與獲利水準。應用於載板的Low CTE產品，客戶需求強烈，生產學習曲線仍在進行優化，未來提高市場滲透率。M9等級的石英布材料已研製成功，進行相關認證程序。

張元賓表示，今年持續擴大資本支出，Low DK1與Low DK2產品持續擴產，效益可望逐季反映。