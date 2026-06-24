聽新聞
0:00 / 0:00

富喬出貨放量 展望樂觀

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

富喬（1815）昨（23）日召開股東常會，通過配發現金股利每股0.5元及股票股利0.5元，合計每股1元。富喬董事長張元賓強調，以在高階玻纖材料布局和升級能力，建立AI產業競爭優勢，隨著Low DK1與Low DK2放量、Low CTE滲透率提升和低軌衛星E級玻纖布出貨與價格同步成長，加上子公司營運體質改善，對下半年營運展望審慎樂觀。

展望今年，張元賓說明，近期M6等級應用在低軌衛星的E級玻纖布供不應求，產品價格調升。隨著新世代AI伺服器與高速交換器規格升級，推升PCB上游材料升級和需求，下半年次世代LowDK2（高頻高速低耗損材料）產品出貨比重將持續上升，推升整體營收與獲利水準。應用於載板的Low CTE產品，客戶需求強烈，生產學習曲線仍在進行優化，未來提高市場滲透率。M9等級的石英布材料已研製成功，進行相關認證程序。

張元賓表示，今年持續擴大資本支出，Low DK1與Low DK2產品持續擴產，效益可望逐季反映。

延伸閱讀

富喬工業股東會／拍板1元股利 看今年下半年動能續強

CCL 比價行情熱 台光電、台燿等股價帶勁

南亞攻高階材料有成 外資調升目標價至200元

逾10萬股東哭了 緯穎除息首日慘陷貼息

相關新聞

籌碼穩定股抗跌 中信金、聯發科等近日法人買超、融資減少

台股昨（23）日高檔停利賣壓湧現，終止連六紅。市場專家指出，短線漲多震盪加劇，中信金（2891）、聯發科法人買超、融資減少個股，籌碼經良性換手更趨於穩定，有利吸引短多買盤進駐，股價領漲抗跌。

高階測試需求強勁 矽格新產能客戶包了

IC封測廠矽格（6257）昨（23）日於法說會表示，AI ASIC、AI Connectivity、矽光子、網通晶片、記憶體等五大領域高階測試需求強勁，產能滿載，客戶積極追單，湖口二廠新產能已被包走，未來兩年營收成長動能無虞。

三商電 拿下中華郵政補摺機設備訂單

系統整合廠三商電（2427）營運傳捷報，拿下中華郵政補摺機設備訂單，為後續營運動能添新柴火。法人推估，在銀行設備更新需求持續加持下，三商電今年營運有機會持續挑戰新高。

建通跨足AI鏈 展望向上

建通（2460）昨（23）日召開股東會，董事長蘇敦禮表示，近年推動轉型，今年已見成效，並布局AI液冷微通道散熱銅材等新產品，以跨足AI供應鏈，迎接高階導電與散熱需求，除了將挹注營收成長，也將優化毛利率，提升營運績效。

維熹轉型成果 2027年顯現

維熹（3501）昨（23）日舉行股東會，發言人游嘉德會後表示，該公司正處於轉型期，已布局AI伺服器與風電儲能兩大新領域，預期下半年營運將優於上半年，轉型成果可望在明年顯現。

外資按讚國巨南電 目標價分別升至1,515元、1,444元

台股昨（23）日漲多拉回，盤面個股一片慘綠，不過外資券商最新報告仍對不少指標股高喊「拉回是買點」。如摩根士丹利（大摩）證券看好國巨（2327），目標價升至1,515元；大和資本喊「買」南電，目標價升至1,444元；摩根大通（小摩）則按讚創新服務，初評目標價即上看4,000元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。