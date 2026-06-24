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台鎔雙多 獲利喊衝

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
台鎔董事長陳麗麗。記者籃珮禎／攝影
台鎔董事長陳麗麗。記者籃珮禎／攝影

半導體廢棄物處理廠台鎔科技（6947）今（24）日將舉行上市前業績發表會，預計7月下旬轉掛牌上市。法人看好，受惠於半導體擴廠效益及全資子公司翰陽綠能獲利貢獻，2026年營運與獲利呈現階梯式成長，長線表現看佳。

台鎔董事長陳麗麗指出，今年是成長年，動能主要來自台灣半導體供應鏈擴產效益發酵。隨著AI與HPC應用擴張，半導體導入新材料，製程廢液種類與複雜度同步提高，有害廢棄物的處理需求超過市場整體處理產能。

台鎔擁有全台第一條焚化及蒸餾整合處理廠，目前每月許可焚化3,848噸、物理（蒸餾）2,880噸。因應主要客戶擴產與先進製程微縮帶來廢棄物倍增，公司跨入先進封裝廢液處理並計畫增加產線，預計將蒸餾產能提升34.7%至每月3,880噸，最快於2026年底試運轉、2027年起貢獻營運。

除了半導體有害廢棄物處理，持股100%的子公司翰陽綠能正式商轉，成為另一營運核心。陳麗麗說明，該廠自去年12月31日商轉，成功處理新竹縣逾13萬噸民生垃圾，解決過去委託外縣市處理的痛點。

陳麗麗進一步指出，該廠發電效率達25%以上，已累積發電1.4億度回供縣民，未來每年滿載預計可產出逾1.5億度電。隨著生活與事業廢棄物處理量能持續滿載，整體發電效率穩定成長，推升5月售電金額創歷史新高。

台鎔5月合併營收1.64億元，年增47%，累計今年前五個月合併營收6.85億元，年增70.4%，反映出產能供不應求的市況。

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