健椿股東會／通過配發0.2元股息 董座：工具機逐步復甦

精密主軸大廠健椿工業（4561）去年每股稅後純益0.66元，股東常會23日通過配發0.2元現金股利。展望產業景氣，董事長葉蔡秀華樂觀預期，今年工具機產業可望逐步復甦，健椿也將積極搶攻半導體、面板等產業所需的主軸與耗材商機。

葉蔡秀華指出，去年受到美國對等關稅、地緣政治衝突等影響，台灣工具機出口值僅20.04億美元、年減9.6%；所幸健椿憑藉過去累積的品牌信譽，整體營運相較同業仍維持穩健表現。展望今年，工具機產業景氣可望逐步復甦，營運展望審慎樂觀。

健椿5月合併營收0.94億元、年增15%，已連續三個月呈年增正成長走勢；累計前五月合併營收4.54億元、年增13.1%。

健椿總經理葉冠妗表示，中國大陸與美國為台灣機械前兩大出口市場，縱使今年開局亮眼，公司仍密切關注美伊局勢，以及對能源成本的衝擊程度、航運價格波動等，除掌握精密主軸市場的產銷，也將持續開發新市場尋找商機。

葉冠妗說，AI伺服器與半導體供應鏈在地化，帶動高精密加工設備與智慧製造系統需求；另迎合中國大陸及印度兩大市場，對工具機各項零組件需求溫和成長，健椿將持續掌握關鍵核心技術，致力於高品質、客製化產品開發，以確保競爭力。

另一方面，健椿研發中心也將持續開發主軸以外的新產品並使其量產，且積極發展複合式加工機主軸，減少加工工序、提升加工機效率；產品技術則致力機電整合，跨足半導體、面板及專用設備所需的主軸與耗材領域，使產品更多元發展。