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崇友股東會／通過配息5.3元現金創新高 在手訂單站穩百億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
崇友於23日召開2026年股東常會。崇友／提供
崇友於23日召開2026年股東常會。崇友／提供

崇友（4506）23日召開股東常會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5.3元，創歷年新高，配發率達81.29％，配發率已連續9年逾七成，崇友表示，受惠在新梯、汰舊換新與維修保養三大業務穩健推進下，整體營運表現延續良好成長動能。

崇友表示，戮力穩步擴大全台市場占有率，持續於新梯大型案源市場累積專案管理與技術實力，並積極開發結合新科技、節能環保與智慧管理之綠色電梯產品，且面對建築物朝高樓層、智慧化、節能減碳及大容量運輸需求發展，崇友持續投入高速化、智能化及高效率電梯產品研發，包括開發每分鐘360米之超高速電梯、每分鐘150米之高速無機房電梯，同步推進重載、高運輸量之雙層電梯開發等，以提升產品競爭力並爭取高端市場商機。

展望未來，崇友表示，持審慎樂觀看法。目前整體在手訂單仍站穩百億以上水準，有助於奠定未來營運良好前景。崇友針對旗下三大主力業務布局方面，除針對新梯市場深化結合智慧綠建築應用，完善供應鏈管理及自製率以滿足大型工程專案工料管理，其次，汰舊換新市場則將積極爭取自有品牌及他廠舊梯更新需求，第三，維修保養業務將持續擴大物聯網雲端監控系統連網規模，落實預防保養，提供更即時且高品質之售後服務。

除此之外，觀察全台商辦、廠辦、公共工程、大型新建工程及老舊電梯更新需求延續，崇友透過產品技術升級、服務品質優化、案源結構調整，以及穩步擴大專業人力團隊與技術人力培育，強化長期服務能量與工程執行能力，有望創造未來營運保持良好成長動能。

崇友 電梯

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