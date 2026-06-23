中美晶集團另一小金雞續升綠能 29日以每股100元登錄興櫃

中美晶集團另一小金雞續升綠能（7931）將於29日以每股100元登錄興櫃。中美晶集團董事長徐秀蘭今日親自出席力挺這家集團旗下「金孫」的興櫃前法說會表示，中美晶集轉聚焦在AI算力及電力二大核心基礎，旗下環球晶和台特化專注於算力領域，續升能源和中美晶則聚焦電力架構，其中續升綠能將是集團中以服務型態且成立最短時間衝破百億元的公司。她以續升綠能股市代號7931其中7+3及9+1都是10，意謂十全十美，並勉勵以十倍速成長，讓營收早日突破百億元回饋股東。

續升綠能董事長陳振乾表示，因應全球淨零轉型、RE100、供應鏈減碳要求，以及AI 資料中心與高效能運算帶動用電需求成長，企業對綠電採購、能源管理與供電韌性的需求日益提升。續升綠能以整合創能、售能、儲能與節能服務，打造一站式企業能源解決方案，協助客戶提升再生能源使用比例、優化用電效率，並因應能源轉型下的減碳與穩定供電需求。

續升綠能總經理陳蓓怡則表示，公司以客戶需求為核心，積極打造以人工智慧（AI）為驅動之整合型能源服務平台，串聯創能、售能、儲能與節能四大服務面向，提供一站式、可規模化之智慧能源解決方案，協助企業提升用能效率、強化供電穩定性，並加速達成減碳與國際法規接軌目標。

她強調，續升綠能已建立多元收益結構，累積許多國內大型綠電專案實績，建立規模化綠電合約。截至 2026 年5月底，續升綠能累計綠電合約量超過 220 億度，10 年以上長期合約占比超過 85%，已簽署合約規模逾新台幣 1,000 億元，為未來營運提供穩定的獲利基礎。

此外，續升綠能簽署渢妙一期離岸風電購電合約，提前布局離岸風電供應來源，進一步擴大綠電供給組合，成為市場上首間販售離岸風電的民營售電業者。隨著渢妙一期風場預計於2027年陸續併網，將有助於提升續升綠能的綠電供給能力與服務量能，滿足企業持續成長的綠電需求。