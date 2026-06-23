三地能源股東會／董事全面改選 充實 「多元經理人與法遵」陣容

三地能源（6946）23日宣布，已召開股東會，完成新任董事改選及委任。全面引進專業經理人制度與深化專業化治理核心政策，本次將董事會席次充實至九席，成員組成涵蓋上市櫃財務管理、集團策略規劃、大交通運輸、綠能技術，以及司法與法律會計等領域，深化集團一條龍策略整合，引進財務、法律與風險控管專家以高度產業互補性與經理人專業，全面升級企業自律與內控規格。

三地能源表示，隨著旗下「光、充、儲、售、大交通」五合一整合服務邁入實質營運期，董事會的首要戰略是深化核心經理人的直營管理與大資本調度能力。

在本次法人董事代表的策略性調整中，更動引進北基國際財務長韓佳憲，以及現任三地集團策略長李建賢。公司將借重韓佳憲在上市櫃財務控制之長才，以及李建賢在集團核心策略、都市計畫背景與大交通客運版塊推進的實務經驗。此舉不僅依循集團推動專業經理人治理的承諾，更能全力強化公司在大資本操作與大交通商業模式的縱向整合，協助旗下特爾電力、電動巴士業務及光儲統包工程（EPC）擴大市場規模。

此外，為因應全球AI資料中心與半導體供應鏈對綠電資產在法遵、自律及資安防護上的嚴格審查，本次董事會亦配合專業經理人政策，優化董事會的多元專業組成。在一般董事席次上，新增引進在法律與公司治理具備深厚歷練之方娜蓉，以及具備國家基礎設施與資安視野之楊國強共同加入。

而在負責督導內控的審計委員會（獨立董事）部分，則由浩富集團家族辦公室律師劉思妤、浩富聯合會計師事務所執業會計師林維婕，以及前台電嘉南供電區處副處長王春木三席全數續任。三地能源期望透過法律、會計、電力工程與資安等全方位專家的共同督導，將企業內部控制拉高至最高標準。

在健全的專業經理人團隊與董事會職能支持下，三地能源近年實體基建商轉成果亮眼。主力太陽能光電業務截至目前累計完成11座案場商轉，商轉總容量達131MW，年發電量達1.8億度。其中指標性案場合豐地面型案場順利取得電業執照；台南七股南旭及新日泰一期已全數進入商轉驗證期。

此外，旗下電動巴士業務累計交付與在手訂單突破120輛以上；EV充電品牌特爾電力亦以全台布建138個站點穩居快速充電市場前五大地位。

三地能源董事長鍾炳利表示「經營綠電是對土地的責任，也是對科技供應鏈的承諾。本次改選完全落實了集團引進專業經理人治理的既定政策，代表三地能源正致力邁進具備高標準合規、風險控管與財務韌性的智慧能源平台，在深耕在地的同時，為股東創造長期穩定的投資回報。」