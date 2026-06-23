三大未來股東會／通過配發現金0.25元 去年營收翻倍創高、轉虧為盈

中美晶集團另一小金雞續升綠能（7931）將於29日以每股100元登錄興櫃。中美晶集團董事長徐秀蘭今日親自出席力挺這家集團旗下「金孫」的興櫃前法說會表示，中美晶集轉聚焦在AI算力及電力二大核心基礎，旗下環球晶和台特化專注於算力領域，續升能源和中美晶則聚焦電力架構，其中續升綠能將是集團中以服務型態且成立最短時間衝破百億元的公司。她以續升綠能股市代號7931其中7+3及9+1都是10，意謂十全十美，並勉勵以十倍速成長，讓營收早日突破百億元回饋股東。

2026-06-23 17:22