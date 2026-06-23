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三大未來股東會／通過配發現金0.25元 去年營收翻倍創高、轉虧為盈

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

三大未來（7761）23日舉行股東會，該公司指出，屏東佳冬新廠產能效益逐步發酵，整體稼動率穩步提升，今年營運成長動能將持續延伸。

三大未來股東會首先承認去年度財報，並通過盈餘分配案。稅後純益801.5萬元，每股純益0.33元，較前一年度由虧轉盈，決議配發現金股利每股0.25元。

該公司表示，近年持續聚焦廢電池回收再處理核心業務，並透過產線流程改善、設備效率提升及製程管理優化，帶動處理量與營收規模同步擴大。

董事長林沛毅表示，今年前五月合併營收年增45.7%，前五月總處理量達1,367噸，較去年同期成長逾35%，顯示屏東佳冬新廠產能效益逐步發酵，整體稼動率穩步提升，公司營運效率與成長動能將持續提升。

根據IDTechEx調查指出，全球每年退役電動車電池組預估至2030年將超過600萬組，對應回收量上看230萬噸，顯示隨首波電動車及儲能鋰鐵電池逐步進入退役周期，電池回收市場將迎來大規模成長機會。

三大未來將持續專注廢電池回收再處理核心業務，以「提升產能效率、優化設備效能、強化製程管理」為主要營運方向。公司將持續檢視既有產線運轉效率，透過設備維護、流程改善及自動化設備導入，降低停機風險與人工作業風險，提升產能利用率及營運穩定度。

營收

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