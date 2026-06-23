AI熱潮助推特化廢液處理需求 台鎔科技預計7月下旬掛牌上市

半導體廢棄物處理廠台鎔科技（6947）將於7月下旬由興櫃正式掛牌上市。受惠於AI基礎設施需求大爆發，以及台灣半導體先進製程擴產熱潮持續，帶動特化品溶劑廢棄物處理需求急遽拉升，台鎔科技近年憑藉旗下子公司翰陽綠能及日環的產能綜效，成功打造國內少數具備廢棄物處理、再生能源與再生利用「三位一體」的解決方案，已順利切入一線半導體大廠供應鏈。

台鎔指出，這波成長動能主要來自台灣半導體供應鏈擴產效益發酵，加上半導體廠陸續擴產並導入新材料，使得製程廢液種類與複雜度同步提高，導致有害廢棄物的處理需求，已明顯超越目前市場的整體處理產能。

台鎔5月合併營收1.64億元，年增率高達47.06%，累計前五月合併營收也較去年同期大增70.45%，皆反映出產能供不應求的市況。

為了因應旺盛需求，台鎔表示，公司目前建構了結合焚化與蒸餾的完整處理鏈，每月許可焚化處理量達3,848噸、物理處理量達2,880噸，搭配年均運轉天數超過300天的穩定運作，正透過自動化監控與智慧化管理系統，在嚴謹的汙水與污染防制系統下即時掌握廠區效率，確保廢棄物處理完全符合環保法規，並將資源回收與能源轉化效益極大化。

除了母公司的半導體有害廢棄物處理業務外，持股100%的子公司翰陽綠能商轉，則成為驅動營運衝刺的另一大核心。台鎔說明，身為新竹縣內唯一的BOO城市焚化爐，翰陽綠能自去年12月31日正式商轉以來，已成功處理新竹縣內超過13萬噸的民生垃圾，目前縣內民生垃圾已全數由該廠消化，徹底解決了過去新竹縣必須委託其他縣市代為處理垃圾的痛點。

對於廠區轉廢為能的成果，台鎔進一步指出，該廠具備25%以上的再生能源轉換效率，在處理垃圾的過程中，目前已累積發電1.4億度並回供給縣內民眾使用，未來每年滿載運轉後，預計可穩定產出逾1.5億度電。隨著生活垃圾及一般事業廢棄物處理量能持續滿載，發電效率穩定成長，這也是推升先前5月售電金額創下歷史新高的關鍵。