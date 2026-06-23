中美晶小金雞續升綠能月底興櫃 綠能產業再添生力軍

中美晶集團旗下續升綠能（7931）將於6月29日以每股100元登錄興櫃，正式進入資本市場。因應企業在能源轉型、能源成本控理及碳管理等多重剛性需求，續升以客戶需求為核心，積極打造以人工智慧（AI）為驅動之整合型能源服務平台，串聯創能、售能、儲能與節能四大服務面向，提供一站式、可規模化之智慧能源解決方案，協助企業提升用能效率、強化供電穩定性，並加速達成減碳與國際法規接軌目標。

續升指出，在創能端，公司透過專業工程團隊，提供太陽能案場之開發、設計及工程統包（EPC）建置與長期維運服務，確保發電資產具備高效率與高可用率，為企業建立穩定且可預期之綠電供應來源，奠定能源組合優化之基礎。

在售能端，公司以自主開發之AI智能平台「ZEUS」為核心，整合風、光、水等多元再生能源資源，透過演算法進行發電與用電數據分析、預測與即時調度，有效提升綠電轉供效率與使用比例。同時，結合再生能源憑證及綠電顧問服務，協助企業因應RE100、SBTi及CBAM等國際倡議與規範，降低供應鏈碳排風險，提升市場競爭力。

在儲能端，本公司運用智慧調度技術，輔助企業導入儲能系統，透過削峰填谷、電力交易及輔助服務參與，提升用電彈性與供電韌性，並有效優化能源使用成本及降低市場價格波動所帶來之影響。

在節能端，透過AI節能管理平台「Aura-Sync」，整合用電數據分析與智慧監控技術，協助企業改善設備效率、優化契約容量配置，並建立具量化與可驗證之節能管理機制，全面提升能源使用效益。

截至2026年5月底，續升綠能累計綠電合約量超過220億度，10年以上長期合約占比超過85%，已簽署合約規模逾新台幣1,000億元，為未來營運提供穩定的獲利基礎。

此外，續升綠能簽署渢妙一期離岸風電購電合約，提前布局離岸風電供應來源，進一步擴大綠電供給組合，成為市場上首間販售離岸風電的民營售電業者。隨著渢妙一期風場預計於2027年陸續併網，將有助於提升續升綠能的綠電供給能力與服務量能，滿足企業持續成長的綠電需求。

展望未來，全球淨零轉型、RE100與供應鏈減碳要求將持續推升企業綠電需求；同時，AI資料中心、高效能運算及新興科技應用帶動用電量成長，也使企業更加重視穩定供電、儲能配置與能源管理效率。續升綠能將持續深化創能、售能、儲能與節能四大業務布局，強化多元能源組合的綠電供給與企業能源服務能力，掌握能源轉型與AI發展帶來的市場機會，推動長期穩健成長。