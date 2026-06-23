快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

巨生醫股東會／兩大奈米平台進收穫期 核心新藥2028年起陸續申請藥證

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

巨生醫（6827）23日召開股東會，巨生醫表示，旗下「奈米微粒」與「奈米微胞」兩大技術平台已全面進入收穫期，核心產品MPB1523與MPB1734預計於2028至2029年陸續提出藥證申請，成為推動公司營運成長的重要動能。

巨生醫表示，公司自成立以來專注於奈米藥物平台開發，採取「輕資產、重研發」策略，透過前臨床與早期臨床驗證後尋求授權或共同開發。隨著產品線逐步成熟，公司自2026年起正式邁入臨床與授權並行的收穫階段。

巨生醫指出，MPB1523（肝癌MRI顯影劑）已取得美國FDA孤兒藥資格，並於今年4月完成美國FDA Phase 3 PreIND會議，FDA對CMC製程無重大疑義，並初步同意臨床3期試驗設計。公司預計於2026年第3季正式提出臨床3期IND申請，並同步推進中國大陸NMPA送件。臨床3期預計1.5年內完成，2028年提出藥證申請。

另一項核心產品MPB1734（攝護腺癌新劑型新藥）則採505(b)(2)路徑開發，已於2025年獲FDA同意以BE試驗取證、免除臨床2/3期。臨床1/2a期已證實大幅改善原藥物Jevtana的毒性問題，包含中性白血球下降、過敏反應與腹瀉等劑量限制毒性（DLT），安全性顯著提升。

公司預計於2026年第4季提出BE試驗申請，預計一年內完成收案，並於2028年向美國、加拿大與歐洲提出藥證申請。Jevtana全球市場規模約7.5億美元，若未來擴大至頭頸癌等適應症，市場潛力可望倍增。

在中期產品線方面，MPB2043（淋巴結MRI顯影劑）目前由台大醫院執行IIT試驗，已完成首位病人收案，第二位病人進入prescreen階段。該產品可協助醫師於術前判斷淋巴轉移範圍，降低過度清除造成術後水腫之風險，屬於臨床未滿足需求（unmet need）領域，目前市場亦無直接競品。以乳癌、肺癌、大腸癌等常見癌別推估，全球潛在市場規模可達20億美元以上。

此外，MPB2354（細胞治療追蹤技術）已與美國史丹福大學合作，成功應用於MSC與CART動物試驗，可即時監控細胞在體內的存活、分布與治療反應，並且不影響細胞本身特性。該技術平台已入選2026年SelectUSA醫療科技組金牌，顯示其技術價值獲國際肯定，具備早期授權潛力。

巨生醫表示，奈米微胞平台具備免用Tween 80劑型的優勢，目前已啟動多項Tween 80 free藥物評估，包括Docetaxel、Etoposide IV與Amiodarone IV等大型市場藥物，未來可望複製MPB-1734的成功模式，透過BE試驗快速取得505(b)(2)藥證，持續擴大產品組合。

巨生醫將持續聚焦奈米藥物平台開發，短期推進MPB-1523與MPB-1734核心產品臨床與CMC工作；中期擴大診斷型新藥與505(b)(2)產品布局；長期則以細胞治療追蹤平台及奈米技術授權為核心，打造具全球競爭力的多元產品線，持續為股東創造長期穩健價值。

美國 FDA

延伸閱讀

全球最大生技展BIO在美登場 生技中心大秀兩項創新技術AOC、LNP吸睛

醣基擁核心密技 身價漲

上半年度創新板法說會首日 金萬林、鈺寶、暉盛展現多元前瞻技術實力

政府推「國藥國造」還在盤點卻先發補助...藥廠憂市場不買單 政策美意恐「所託非人」

相關新聞

中美晶小金雞續升綠能月底興櫃 綠能產業再添生力軍

中美晶集團旗下續升綠能（7931）將於6月29日以每股100元登錄興櫃，正式進入資本市場。因應企業在能源轉型、能源成本控理及碳管理等多重剛性需求，續升以客戶需求為核心，積極打造以人工智慧（AI）為驅動之整合型能源服務平台，串聯創能、售能、儲能與節能四大服務面向，提供一站式、可規模化之智慧能源解決方案，協助企業提升用能效率、強化供電穩定性，並加速達成減碳與國際法規接軌目標。

永記造漆迎高科技擴廠潮 引領全方位塗料市場創新布局

AI科技帶動半導體擴廠，間接帶動塗料需求。永記造漆總經理張豐利表示，高性能機能塗料深耕眾多高科技業者擴廠需求，今年以來營收表現來到雙位數增長，未來將啟動「3大市場布局策略」，以科技驅動、跨界合作與藝術美學，迎來全面重塑塗料產業市場格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。