巨生醫股東會／兩大奈米平台進收穫期 核心新藥2028年起陸續申請藥證

巨生醫（6827）23日召開股東會，巨生醫表示，旗下「奈米微粒」與「奈米微胞」兩大技術平台已全面進入收穫期，核心產品MPB1523與MPB1734預計於2028至2029年陸續提出藥證申請，成為推動公司營運成長的重要動能。

巨生醫表示，公司自成立以來專注於奈米藥物平台開發，採取「輕資產、重研發」策略，透過前臨床與早期臨床驗證後尋求授權或共同開發。隨著產品線逐步成熟，公司自2026年起正式邁入臨床與授權並行的收穫階段。

巨生醫指出，MPB1523（肝癌MRI顯影劑）已取得美國FDA孤兒藥資格，並於今年4月完成美國FDA Phase 3 PreIND會議，FDA對CMC製程無重大疑義，並初步同意臨床3期試驗設計。公司預計於2026年第3季正式提出臨床3期IND申請，並同步推進中國大陸NMPA送件。臨床3期預計1.5年內完成，2028年提出藥證申請。

另一項核心產品MPB1734（攝護腺癌新劑型新藥）則採505(b)(2)路徑開發，已於2025年獲FDA同意以BE試驗取證、免除臨床2/3期。臨床1/2a期已證實大幅改善原藥物Jevtana的毒性問題，包含中性白血球下降、過敏反應與腹瀉等劑量限制毒性（DLT），安全性顯著提升。

公司預計於2026年第4季提出BE試驗申請，預計一年內完成收案，並於2028年向美國、加拿大與歐洲提出藥證申請。Jevtana全球市場規模約7.5億美元，若未來擴大至頭頸癌等適應症，市場潛力可望倍增。

在中期產品線方面，MPB2043（淋巴結MRI顯影劑）目前由台大醫院執行IIT試驗，已完成首位病人收案，第二位病人進入prescreen階段。該產品可協助醫師於術前判斷淋巴轉移範圍，降低過度清除造成術後水腫之風險，屬於臨床未滿足需求（unmet need）領域，目前市場亦無直接競品。以乳癌、肺癌、大腸癌等常見癌別推估，全球潛在市場規模可達20億美元以上。

此外，MPB2354（細胞治療追蹤技術）已與美國史丹福大學合作，成功應用於MSC與CART動物試驗，可即時監控細胞在體內的存活、分布與治療反應，並且不影響細胞本身特性。該技術平台已入選2026年SelectUSA醫療科技組金牌，顯示其技術價值獲國際肯定，具備早期授權潛力。

巨生醫表示，奈米微胞平台具備免用Tween 80劑型的優勢，目前已啟動多項Tween 80 free藥物評估，包括Docetaxel、Etoposide IV與Amiodarone IV等大型市場藥物，未來可望複製MPB-1734的成功模式，透過BE試驗快速取得505(b)(2)藥證，持續擴大產品組合。

巨生醫將持續聚焦奈米藥物平台開發，短期推進MPB-1523與MPB-1734核心產品臨床與CMC工作；中期擴大診斷型新藥與505(b)(2)產品布局；長期則以細胞治療追蹤平台及奈米技術授權為核心，打造具全球競爭力的多元產品線，持續為股東創造長期穩健價值。