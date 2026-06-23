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南山人壽股東會／尹崇堯：獲利可能會比去年好上一截

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽董事長尹崇堯23日於股東會後受訪指出，今年新契約保費收入目標設定1,000億元左右，CSM持續往550億至600億元邁進，受惠於股市發展，預期今年獲利會比去年來得好，可能會好上一截。記者黃于庭／攝影
南山人壽董事長尹崇堯23日於股東會後受訪指出，今年新契約保費收入目標設定1,000億元左右，CSM持續往550億至600億元邁進，受惠於股市發展，預期今年獲利會比去年來得好，可能會好上一截。記者黃于庭／攝影

南山人壽23日召開2026年股東常會，董事長尹崇堯指出，南山人壽2025年合併稅後純益約290億元，累計合併新契約保費收入約為930億元，年成長10%，截至5月底淨值已超過5,000億元，整體未實現投資利益增加逾2,000億元。展望2026年，他於會後受訪指出，新契約保費收入目標設定1,000億元左右，CSM持續往550億至600億元邁進，受惠於股市發展，「今年獲利會比去年來得好，可能會好上一截。」

尹崇堯表示，今年接軌IFRS 17狀況下，各保險公司的獲利與資產負債表資產分配有所側重，反映獲利和新契約保費收入的差異，下半年大家會陸續找到較一致的想法，公司經營則以收入的可持續成長、保險利益成長為重要關鍵。以今年的目標來說，新契約保費收入定在1,000億元左右，去年CSM有達到550億元目標，今年持續往550億至600億元邁進。

談及今年金融市場預期，尹崇堯說，今年較特別的是台股，台股與韓股擁有相當驚人的股市表現，台灣去年經濟成長率超過8.5%，今年中央銀行也將台灣經濟成長率上修至9.45%，連續兩年可說是東亞經濟成長最好的經濟體，在AI基礎建設或硬體方面也有很大的優勢，這也反映在今年的股市表現上，「預期今年南山人壽的獲利會比去年好，可能好上一截。」

尹崇堯認為，今年接軌IFRS 17後，已經取消了FVTPL覆蓋法，同業獲利的差距不見得是投資眼光的差異，而是與資產於會計分類上擺放在FVTPL或FVOCI的差異有關，不過就整體淨值增長來說，今年依舊預期會有很好的發展，預期台灣下半年基本面良好。

尹崇堯也提到，下半年金融市場值得關注的議題如美伊談判、美國聯準會是否升息、11月美國期中選舉、英國進行首相改選等，對於金融市場可能會有很大變化，需審慎應對。不過，他樂觀表示，今年獲利應該有機會超出預期，第二檔實支實付產品「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險」推出後，對於CSM的累積看起來是樂觀的，下半年還會推出幾檔旗艦型產品補足健康險產品線的完整性。

南山人壽 尹崇堯

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