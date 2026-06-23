三圓股東會／「台北之星」銷售讓利 拚政府放寬私法人購屋

三圓（4416）23日召開股東會，財務問題受到市場關注，三圓董事長王雅麟表示，相關跳票屬於個人及其他公司事務，正與債權人協商中，對公司無重大影響，至於「台北之星」目前已售四分之一，今年有實施讓利，努力力拚去化。

三圓今日股東會僅13分鐘就結束，會後王雅麟接受採訪表示，政府打房實在不合理，尤其是豪宅門檻與限制私法人購屋，讓許多高資產族群都將資金轉往海外不動產，長期而言不利於產業健康發展，

王雅麟表示，限制私法人購屋與民眾居住正義無關，許多企業有購置高總價住宅的需求，但現在卻被壓抑，另外，豪宅門檻也沒有與時俱進，現在台北市30、40坪就是豪宅不合理，而諸多限制下，導致資金也都往股市走，但台股已經相對高點，事實上，房地產是相對穩健、很好的標的，盼望政府能適時鬆綁。

針對旗下指標豪宅「台北之星」銷售進度，王雅麟表示，該案目前已售約四分之一，而三圓手握約30戶左右，由於房市景氣低迷，多多少少有讓利，持續力拚去化。

此外，外界關心三圓財務狀況，今年以來三圓多次代關係人、子公司等公告退票，共計達56筆，其中有9筆為王雅麟，從4月15日至今，近兩個月時間累積23張、總計約2.4億元，三圓強調，都正在與債權人協商，對公司無重大影響。