南山人壽股東會／尹崇堯談父親尹衍樑：傳承精神往前邁進

南山人壽董事長尹崇堯23日在股東會後受訪時，首次公開談論其父親尹衍樑與集團後續發展方向。尹崇堯表示，未來仍專注在南山人壽的發展為主，與過去的角色並無變化，而潤泰集團方面，「父親在生前也安排他的好夥伴黃明端以集團執行長身份，在符合公司治理規範下，繼續強化落實專業經理人運作，傳承父親的精神繼續往前邁進。」

尹崇堯回憶起父親說，父親留下來的風範是非常大的，很多人都有與他互動的小故事，他在很多人生命中都留下很多印記，而作為家人，他的精神和風骨有很深影響，最重要他是非常誠信正直的人，為人瀟灑自在都是特別的特質，真的是大俠心懷天下的風格，及人所及，這都是他留下很重要的做人做事、作為子女應該跟隨的精神，並遵循潤泰集團的宗旨「潤澤社會、泰安民生」。

談及潤泰集團與南山人壽日後發展，尹崇堯指出，集團已經落實專業經理人治理很長一段時間，父親也很尊重專業經理人的經營，由黃明端擔任執行長，他在1983年加入集團，是父親研究所同學，有受到爺爺親自指導，和集團感情深厚，退休後又被父親邀請回集團，對於整體集團運作有很深的了解，也曾是中國流通業流通教父級別的人物，他的商業判對於集團如何深化旗下公司的現行路徑有很大幫助。

至於南山人壽方面，尹崇堯說，集團有醫療生技或銀髮住宅等不同事業，南山人壽會基於公司治理框架下延伸，保險公司不應該只是做客戶的財務醫生，要做到讓客戶想到南山就比較安心，希望把安心感帶回給客戶。他表示，自己則是持續以南山人壽為主軸，其他如生技產業或電動車等，都是以董事身份參與。

尹崇堯說，父親對南山人壽最關心的是希望把保戶照顧好，台灣約四分之一的家庭有南山人壽的保單，在整體台灣社會的影響力是巨大的，他關心理賠能否溫暖快速，也關心如何把客戶照顧好，成立南山人壽慈善基金會的初衷就是希望接住商業保險無法涵蓋到的社會角落，過去南山人壽慈善基金會的弱勢醫療計畫幫助將近五萬名中低收入戶的就醫需求，他認為保險業照顧好客戶，自然就能帶來好的業績和獲利。