快訊

郵局解定存買0050！他對比結果傻眼：一周漲幅抵7、8年利息

世足賽／保住晉級希望 阿爾及利亞兩關鍵角球2：1逆轉約旦

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

聽新聞
0:00 / 0:00

南山人壽股東會／尹崇堯談父親尹衍樑：傳承精神往前邁進

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽董事長尹崇堯23日在股東會後受訪時，首次公開談論其父親尹衍樑與集團後續發展方向。攝影／記者邱德祥
南山人壽董事長尹崇堯23日在股東會後受訪時，首次公開談論其父親尹衍樑與集團後續發展方向。攝影／記者邱德祥

南山人壽董事長尹崇堯23日在股東會後受訪時，首次公開談論其父親尹衍樑與集團後續發展方向。尹崇堯表示，未來仍專注在南山人壽的發展為主，與過去的角色並無變化，而潤泰集團方面，「父親在生前也安排他的好夥伴黃明端以集團執行長身份，在符合公司治理規範下，繼續強化落實專業經理人運作，傳承父親的精神繼續往前邁進。」

尹崇堯回憶起父親說，父親留下來的風範是非常大的，很多人都有與他互動的小故事，他在很多人生命中都留下很多印記，而作為家人，他的精神和風骨有很深影響，最重要他是非常誠信正直的人，為人瀟灑自在都是特別的特質，真的是大俠心懷天下的風格，及人所及，這都是他留下很重要的做人做事、作為子女應該跟隨的精神，並遵循潤泰集團的宗旨「潤澤社會、泰安民生」。

談及潤泰集團與南山人壽日後發展，尹崇堯指出，集團已經落實專業經理人治理很長一段時間，父親也很尊重專業經理人的經營，由黃明端擔任執行長，他在1983年加入集團，是父親研究所同學，有受到爺爺親自指導，和集團感情深厚，退休後又被父親邀請回集團，對於整體集團運作有很深的了解，也曾是中國流通業流通教父級別的人物，他的商業判對於集團如何深化旗下公司的現行路徑有很大幫助。

至於南山人壽方面，尹崇堯說，集團有醫療生技或銀髮住宅等不同事業，南山人壽會基於公司治理框架下延伸，保險公司不應該只是做客戶的財務醫生，要做到讓客戶想到南山就比較安心，希望把安心感帶回給客戶。他表示，自己則是持續以南山人壽為主軸，其他如生技產業或電動車等，都是以董事身份參與。

尹崇堯說，父親對南山人壽最關心的是希望把保戶照顧好，台灣約四分之一的家庭有南山人壽的保單，在整體台灣社會的影響力是巨大的，他關心理賠能否溫暖快速，也關心如何把客戶照顧好，成立南山人壽慈善基金會的初衷就是希望接住商業保險無法涵蓋到的社會角落，過去南山人壽慈善基金會的弱勢醫療計畫幫助將近五萬名中低收入戶的就醫需求，他認為保險業照顧好客戶，自然就能帶來好的業績和獲利。

尹衍樑 尹崇堯 南山人壽

延伸閱讀

南山人壽股東會／接軌日 CSM 餘額達3,748億元 淨值升至5,932億元

南山人壽股東會／發展金控或 IPO？ 尹崇堯：「這項」優先

南山人壽股東會 內有困境外有抗議 董座尹崇堯：強化體質

影／南山人壽股東會 員工場外陳情要求解決勞資爭議

相關新聞

全民瘋0050！火鍋店也跟上秀持股送蝦或肉「1股也行」…網笑：正二可換兩盤嗎？

火鍋店好食多涮涮鍋大安店推出新活動，顧客出示持有元大台灣50（0050）的證券APP畫面，即可選擇升級試吃南美白蝦或肉品。這項活動刺激網友熱議，吸引不少人嘗試參與。

台積電（2330）衝2500元非重點？魏哲家的「保證未來生活無虞」應是指這個！

台積電董事長魏哲家表示，員工分紅將增不減，並鼓勵員工持股以保證未來生活無虞。前副總何麗梅捐贈台積電股票，強調其穩定股息對教育發展的重要性，預期未來配息將持續增長。

一年無痛多存10萬！陳重銘曝女兒存錢筒祕技：「不要只是存」拿去投資股票或ETF

不敗教主陳重銘分享女兒一年存下10萬2200元的過程，強調存錢後需善加利用。他建議投資股票或ETF，並鼓勵大家透過節約來累積資金。

台股大盤上看5萬點？陳重銘曝台積電再漲200元就達陣 卻示警：不要高興太早

理財專家陳重銘對台股大盤有信心，認為若台積電股價再漲200元，則大盤將上看5萬點。但他提醒投資人不要過於樂觀，並指出目前盤勢已有較高的風險。

台股下跌反正國安基金會進場救市！不用擔心會跌很嚴重？歷史拉長點看就知道：並非萬能

台股近期下跌引發市場關注，但僅依賴國安基金救市的看法存在誤區。歷史數據顯示，國安基金在2000年及2008年均無法阻止重挫，未來大跌風險仍需重視。

他貸款買股利率7.38%⋯1個月獲利就抵銷成本！反被酸銀行肥羊

借錢買股適當嗎？一名網友在Dcard分享自己貸款投入股市近一個月的心路歷程，表示在近期大盤強勢上漲背景下，認為目前仍適合貸款買股票，但前提是不能無腦聽信明牌，而要清楚知道買進理由、何時賣出，以及賣出後資金要轉往何處。貼文曝光後引發熱議，不少網友卻將焦點放在他高達7.38%的信貸利率，直呼「這利率還說適合？」、「銀行的肥羊」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。