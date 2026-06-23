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南山人壽股東會外陳抗 勞動部喊話資方與工會協商 累計已罰9080萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
南山人壽今天舉行股東會，南山員工在會場外陳情要求協商解決勞資爭議。記者邱德祥／攝影
南山人壽今天舉行股東會，南山員工在會場外陳情要求協商解決勞資爭議。記者邱德祥／攝影

南山人壽今舉行股東會，台北市南山人壽企業工會因不滿資方對延宕高達15年的勞資爭議消極應對，於股東會場外拉起布條強烈抗議，員工呼籲南山人壽應守法，立即提撥退休金。勞動部回應，南山人壽自2000年起未依規定為業務員申報提繳退休金，至今已被裁處9080萬元，呼籲南山人壽秉持誠信原則，持續與工會進行理性溝通及協商。

勞動部表示，依「勞工退休金條例」規定，雇主應為適用本條例勞工申報提繳退休金，經限期改善仍未改善者，應按月處罰至改善為止。前經查南山人壽未依規定為業務員申報提繳，經限期改善仍未改善，勞保局自2000年起，均依法按月裁處。截至今年5月底止已裁處908件，罰鍰金額計9080萬元，勞動部將持續督促南山人壽盡速依規定申報提繳，或依法將應補提的退休金繳入勞工退休金個人專戶。

勞動部表示，勞動部向來重視勞工權益保障，對於事業單位申請上市（櫃）案件，均依規定將其是否有重大勞資糾紛等情形，提供台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心，作為審查的重要參考。也呼籲南山人壽秉持誠信原則，持續與工會進行理性溝通及協商，積極尋求共識與解決方案，妥善處理勞資爭議，以維護勞資關係和諧及企業永續發展。

南山員工今也前往勞動部前表達訴求，呼籲勞動部硬起來，要求南山人壽應守法，立即提撥退休金。記者李柏澔／攝影
南山員工今也前往勞動部前表達訴求，呼籲勞動部硬起來，要求南山人壽應守法，立即提撥退休金。記者李柏澔／攝影

南山人壽 勞動部 工會

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