南山人壽股東會／發展金控或 IPO？ 尹崇堯：「這項」優先

南山人壽23日召開2026年股東常會，針對股東問及南山人壽是否往金控型公司發展、IPO（首次公開發行）進度與勞資爭議，董事長尹崇堯指出，目前仍以IPO為最大優先，但一定會在取得所有利害關係人，包含工會等的祝福之下才會推動，不會迴避勞資爭議問題，同時表示對於解決勞資爭議的決心。

尹崇堯表示，「過去在各種公開場合針對IPO進度議題，我的回應一直都是希望能夠取得所有利害關係人的祝福」，其中也包含台北市南山人壽企業工會，勞資議題也是南山人壽需面對的問題，無論下一步為何，相信勞資議題的解決會是下一步重大決定前的關鍵。

尹崇堯說，南山人壽業務制度的法律爭議由來已久，15年前已有許多討論，勞工退休金是南山人壽有誠意和決心想要解決的，過去兩年持續與工會互動，也許工會認為互動進度或實質討論的內容不如預期，但南山人壽去年與工會簽署了勞資協議，這些都是重要的溝通管道，公司與工會對業務制度的性質以及下一步如何根本解決，有比較大的差異，不過，這些差異不是不能跨越的，會後好好針對這些議題和工會做進一步的協商和討論。

南山人壽的勞資爭議源自於外勤業務員契約認定問題，勞資雙方為「承攬合約」而非僱傭關係，導致雙方在勞基法的適用，以及勞保、健保、就業保險與勞退金提撥等議題共識不足，引發勞資爭議至今。