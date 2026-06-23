營收爆發＋AI 題材加持 這檔探針卡廠開盤直接攻漲停板

借錢買股適當嗎？一名網友在Dcard分享自己貸款投入股市近一個月的心路歷程，表示在近期大盤強勢上漲背景下，認為目前仍適合貸款買股票，但前提是不能無腦聽信明牌，而要清楚知道買進理由、何時賣出，以及賣出後資金要轉往何處。貼文曝光後引發熱議，不少網友卻將焦點放在他高達7.38%的信貸利率，直呼「這利率還說適合？」、「銀行的肥羊」。

2026-06-23 11:03