快訊

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

營收爆發＋AI 題材加持 這檔探針卡廠開盤直接攻漲停板

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

半導體自動化設備與探針卡廠創新服務（7828），近期股價持續飆升，24日早盤受短線搶短資金與法人回補點火，股價無懼大盤波動，開盤便跳空強勢攻上漲停板至2,240元，成為今日唯一千金股中的長停吸金焦點。

創新服務股價能展現強勁支撐，主要來自營運基本面的爆發成長。創新服務4月營收衝上1.3億元，5月營收亦維持在1.12億元高檔、年增率高達258.64％；累計今年前五月總營收已達3.95億元，較去年同期大幅增長近2倍。

法人指出，展望產業後市，創新服務主要受惠於兩大核心動能：一、AI與HPC（高效能運算）需求爆發，帶動半導體晶片對高階探針卡、銅柱模組的剛性需求，接單能見度清晰。

二、先進封裝自動化需求拉升：隨著晶圓代工大廠持續擴充先進封裝產能，公司旗下的半導體自動化設備開發與製造業務，長線成長想像空間巨大。

營收 半導體

延伸閱讀

日月光先進封裝邁入收成、股價飆漲停劍指700元 封測族群紅燈閃閃

AI硬體股掀資金瘋狗浪！台股4萬7刷新天際線 00904突破45元飆新高

66檔台股 ETF 創新高價 12檔今年來漲幅逾100%

上半年度創新板法說會首日 金萬林、鈺寶、暉盛展現多元前瞻技術實力

相關新聞

台股下跌反正國安基金會進場救市！不用擔心會跌很嚴重？歷史拉長點看就知道：並非萬能

台股近期下跌引發市場關注，但僅依賴國安基金救市的看法存在誤區。歷史數據顯示，國安基金在2000年及2008年均無法阻止重挫，未來大跌風險仍需重視。

他貸款買股利率7.38%⋯1個月獲利就抵銷成本！反被酸銀行肥羊

借錢買股適當嗎？一名網友在Dcard分享自己貸款投入股市近一個月的心路歷程，表示在近期大盤強勢上漲背景下，認為目前仍適合貸款買股票，但前提是不能無腦聽信明牌，而要清楚知道買進理由、何時賣出，以及賣出後資金要轉往何處。貼文曝光後引發熱議，不少網友卻將焦點放在他高達7.38%的信貸利率，直呼「這利率還說適合？」、「銀行的肥羊」。

南亞科（2408）沒理由只值500元？股民喊「一定會破千」 網笑：1000點名叫我起床

南亞科（2408）股價強勁上漲，網友熱議「一定會破千」的預測，認為目前價格不合理。部分投資者樂觀看待DRAM市場前景，但也有人提醒需注意風險，市場景氣可能反轉。

聯電（2303）衝160元只是第一根？PTT喊話停利設「台積電10%」 網瘋喊：目標價2303

聯電（2303）股價近期急升至160元，網友在PTT看好後市，目標價砲轟2303元。投資人對聯電持樂觀態度，但也有發言者警示本益比偏高，市場情緒或已亢奮。

手持0050、0052、009816⋯月投2萬該買哪支？網勸專注這一檔

一名28歲網友在Dcard股票板發文表示，目前每個月有約2萬元閒置資金可投入投資，手上已持有元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）及主動式ETF009816，希望了解現有配置是否需要調整，以及還有哪些ETF值得長期布局。貼文曝光後，引發網友討論市值型ETF、科技ETF與主動式ETF的配置策略。

009813主打強者恆強發行至今卻績效不如00646！Ffaarr近因偏誤迷思：並不是總是如此

新全球ETF貝萊德標普卓越50（009813）自去年10月發行以來，績效僅9.46%，落後於標普500的16.18%，顯示大型股集中非必然優勢。持股集中於大型股並不保證最佳績效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。