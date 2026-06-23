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營收爆發＋AI 題材加持 這檔探針卡廠開盤直接攻漲停板
半導體自動化設備與探針卡廠創新服務（7828），近期股價持續飆升，24日早盤受短線搶短資金與法人回補點火，股價無懼大盤波動，開盤便跳空強勢攻上漲停板至2,240元，成為今日唯一千金股中的長停吸金焦點。
創新服務股價能展現強勁支撐，主要來自營運基本面的爆發成長。創新服務4月營收衝上1.3億元，5月營收亦維持在1.12億元高檔、年增率高達258.64％；累計今年前五月總營收已達3.95億元，較去年同期大幅增長近2倍。
法人指出，展望產業後市，創新服務主要受惠於兩大核心動能：一、AI與HPC（高效能運算）需求爆發，帶動半導體晶片對高階探針卡、銅柱模組的剛性需求，接單能見度清晰。
二、先進封裝自動化需求拉升：隨著晶圓代工大廠持續擴充先進封裝產能，公司旗下的半導體自動化設備開發與製造業務，長線成長想像空間巨大。
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