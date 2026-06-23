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南山人壽股東會場外爆勞資爭議 公司回應了

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽23日舉行2026年股東常會，南山人壽企業工會提出勞資爭議訴求。記者黃于庭／攝影
南山人壽23日舉行2026年股東常會，南山人壽企業工會提出勞資爭議訴求。記者黃于庭／攝影

南山人壽23日舉行2026年股東常會，南山人壽企業工會則在場外抗議拼上市前需先解決勞資爭議，要求依法補足員工退休金，對此，南山人壽回應指出，因民事法院已有58件判定南山人壽的業務員合約是承攬合約，與行政法院判決見解不一致，始衍生之法律爭議，「本公司向來恪守法律規範，希望循法律途徑以弭平相關爭議。」

南山人壽發表聲明指出，公司一向秉持開放、理性的態度，持續推動勞資溝通機制，透過多元管道與工會進行意見交流與協商，致力建立良性關係，積極尋求共識與平衡發展。南山人壽一直以來對於台北市南山人壽企業工會所提之議題，均秉持最大誠意與意願進行溝通協調，就所提出之議題或關切事項，召集有關之跨部門單位共同組成專案小組，進行協商溝通，過去已建立一定程度之基礎，也與工會簽署協議，加強保障南山人壽業務員的權益，期能加以妥善處理各項議題。

針對工會所提之勞資爭議，係因民事法院已有58件判定南山人壽的業務員合約是承攬合約，與行政法院判決見解不一致，始衍生之法律爭議。公司向來恪守法律規範，希望循法律途徑以弭平相關爭議。由於所爭議之議題核心在於本公司與業務員之間的法律關係認定，此涉及公司整體業務制度，其影響擴及適用相同業務制度之全體業務人員，因此在評估研議解決方案時，須同時兼顧數萬名認同現行承攬制度的業務員權益保障、業務制度一致性及公司長期穩健經營等因素，若僅處理目前之個別裁罰案件並無法真正解決爭議。

南山人壽表示，未來，公司仍將持續以誠信、尊重來溝通對話，秉持最大誠意與工會、主管機關多方進行深度溝通與協調，希望透過理性對話及協商，持續尋求兼顧法令遵循、制度穩定、業務發展及業務員權益保障之可行方案，建立共識，讓南山永續經營。

南山人壽 工會

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