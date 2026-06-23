中探針2026年拚績增兩位數

中探針（6217）昨（22）日舉行股東會，中探針表示，近年投入開發的高頻高速測試探針、高功率老化測試座及相關零組件，陸續通過客戶驗證並開始出貨，打入AI晶片封測大廠供應鏈，在半導體測試需求強勁帶動下，法人看好，今年營收可望挑戰雙位數成長，下半年營運延續成長態勢。

中探針指出，在AI伺服器、高階GPU及CPU等高效能運算晶片需求強勁，加上先進封裝技術快速普及，市場對測試探針、老化測試座等測試介面產品需求同步升溫，且AI晶片朝向高功耗、高頻高速及高複雜度方向發展，測試流程與技術門檻持續提高，也帶動半導體測試設備與相關零組件需求明顯成長。

中探針近年積極由傳統連接器業務跨足半導體測試領域，並將發展重心聚焦在高附加價值產品，目前公司開發的高頻高速測試探針、高功率老化測試座及相關零組件均已完成客戶驗證，並開始穩定出貨，切入AI晶片封測大廠供應鏈，成為未來營運成長重要引擎。

除半導體測試業務外，中探針也持續深化既有連接器產品布局，受惠無人機、AI智慧眼鏡及機器人等新興應用需求成長，相關連接器產品出貨穩步增加，為營運再添新動能。公司說明，下半年在半導體測試產品及新興應用連接器同步放量帶動下，整體營運可望維持成長趨勢。

此外，中探針亦持續拓展鋁鎂合金壓鑄產品應用領域，積極布局電動車、新能源設備以及工業應用市場，透過多元產品策略及高附加價值產品開發，持續優化產品組合，提升整體獲利能力。

中探針去年合併營收36.99億元，年增19.12%，惟受到業外及轉型布局成本影響，稅後虧損1.85億元，每股淨損1.65元，虧損幅度較前一年收斂，股東會也通過不配發股利案，法人正向看待中探針受益於半導體測試產品逐步放量，今年半導體相關營收占比可望提升至三成，在AI浪潮帶動下，今年營運可望重返成長軌道。