醣聯 ADC 新藥 啟動臨床

醣聯（4168）昨（22）日宣布，旗下全球首創（first-in-class）抗醣抗體藥物複合體（ADC）新藥GNX1021跨國一期人體臨床試驗正式邁入執行階段。台灣正式取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）臨床試驗核准，預計今年第3季啟動收案。

除了台灣之外，GNX1021在日本也於4月取得PMDA核准，並於5月取得人體試驗審查委員會（IRB）核准，台日兩地將同步推進臨床試驗。

台灣醣聯表示，GNX1021臨床一期試驗將於台灣及日本同步進行，評估晚期胃腸道癌患者的安全性、耐受性、藥物動力學（PK）及初步抗腫瘤活性，並建立後續臨床開發建議劑量。

台灣與日本皆為亞洲胃癌高盛行率國家，具備豐富的臨床經驗與病患資源，透過兩地同步收案，不僅可加速建立亞洲患者的臨床數據，也將為後續全球臨床開發、法規申請及國際授權合作奠定重要基礎。

GNX1021為全球首創抗醣ADC，鎖定branched Lewis B/Y（bLeB/Y）醣抗原。不同於現有多數ADC僅辨識單一蛋白標靶，GNX1021透過辨識存在於多種腫瘤相關蛋白上的醣抗原，可望突破腫瘤異質性造成的治療限制，提高腫瘤辨識能力，並為缺乏適當標靶治療選擇的胃癌患者提供新的精準治療策略。