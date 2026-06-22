瓦城股東會／台灣、美國雙市場展店布局加速 力拚全年營收再創高

瓦城（2729）泰統集團22日召開股東會，2025年受惠於多品牌布局、研發中心啟用、營運升級三箭齊發，2025年營收續創新高，通過2025年財報及盈餘分配現金股利6.8元。2026年台灣積極展店、美國雙品牌接力登場，加速拓展全球版圖，推升營收、獲利再衝高。

展望 2026 年，集團將積極推進台灣市場展店布局，持續深化多品牌經營與精準展店策略，鎖定具潛力的百貨商場及核心商圈，擴大品牌滲透率與市場影響力。同時，集團也將持續優化既有門市營運效率及用餐體驗，為整體營收注入長期穩定動能。

隨著美國首店「Very Thai by 瓦城」於今年 3 月正式進駐洛杉磯，開幕以來營運表現穩健，持續建立品牌在地認同。集團將以此為起點建立北美營運基礎，預計於今年下半年再推出兩個全新品牌「BO BO THAI」（泰式休閒餐飲）及「SHANN SHANN」（台灣料理），進一步擴展美國市場版圖。

瓦城集團將以台灣市場為根基、全球研發中心為後盾，結合多品牌展店策略及海外精準布局，持續提升整體營運效率與品牌價值，穩步朝具全球影響力的東方美食連鎖集團願景邁進。

面對2025年市場環境變化，集團持續透過資源整合、供應鏈管理、營運效率提升與成本控管，穩健強化經營韌性，展現卓越管理成果，全年合併營收達新台幣61.04億元，創歷史新高；營業毛利31.06億元，毛利率50.89%；營業利益3.68億元；歸屬母公司稅後淨利2.89億元，每股盈餘（EPS）6.76元。

2025 年為集團策略性投資密集期，積極推進全球研發中心建置、美國市場布局、新品牌發展等前瞻性投資，相關布局將為長期營運帶來強勁動能。經股東會決議，2025 年度盈餘分配將以現金股利方式發放，每股配發現金股利 6.8 元，現金配發率達 100%，展現集團穩健財務體質與回饋股東之承諾。

回顧 2025 年，瓦城集團持續深耕台灣市場，發揮多品牌經營綜效，依據不同商圈屬性、消費族群及區域特色導入合適品牌店型，優化全台門市布局，提升品牌滲透率與市場能見度。旗下主力品牌「瓦城泰國料理」穩居全台最大泰式連鎖餐飲品牌，持續鞏固市場領先地位；「時時香」則深化「新台灣料理」品牌定位，結合在地飲食文化與現代餐飲體驗，成為集團重要成長動能。