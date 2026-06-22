瓦城股東會／股東臨時提案加碼配息 每股改配息6.8元、取消配股

瓦城（2729）22日召開股東會，除通過2025年財報外，有股東提案修正股利政策，最終經現場表決通過，將原訂每股配發現金股利5.8元、股票股利1元，改為全數配發現金股利6.8元，並取消股票股利，以去年每股盈餘6.76元計算，現金股利配發率達100.6%。

瓦城同時進行董事改選，董事會成員變動不大，其中保瑞（6472）董事長盛保熙首度進入瓦城董事會擔任獨立董事。

瓦城董事長徐承義表示，2025 年為集團策略性投資密集期，積極推進全球研發中心建置、美國市場布局、新品牌發展等前瞻性投資，相關布局將為長期營運帶來強勁動能。展望2026年，新展店以雙位數店成長為目標，將「瓦城」與「時時香」兩大品牌作為展店主力，鎖定全台重要百貨商場與主要商圈。

海外市場方面，隨著美國首店「Very Thai by 瓦城」於今年 3 月正式進駐洛杉磯，開幕以來營運表現穩健，持續建立品牌在地認同。集團將以此為起點建立北美營運基礎，預計於今年下半年再推出兩個全新品牌「BO BO THAI」（泰式休閒餐飲）及「SHANN SHANN」（台灣料理），進一步擴展美國市場版圖。

為支撐長期營運發展，瓦城已於2025下半年正式啟用全球研發中心，整合菜色研發、廚藝訓練、資源運籌、食品安全與物流配送五大核心部門，成為提升營運體質與支援海內外拓展的重要後盾。另面對消費型態數位化趨勢，集團持續優化wa10瓦城APP，提供一站式數位服務，強化會員互動、行銷推廣與顧客經營，並於品牌門市導入送餐機器人等數位工具，推升整體運營效率。