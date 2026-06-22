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佳凌獲利／5月自結 EPS -0.15元 稅後淨損2,000萬元
光學鏡頭廠佳凌（4976）22日公布今年5月自結稅後淨損2,000萬元，每股淨損0.15元。
佳凌將於6月24日召開股東常會全面改選，依據公司釋出的董事被提名人名單，台灣無人機國家隊成員之一璿元科技董事長李苾文入列其中，外界看好，隨本屆董事會全面改選，有助於佳凌科技未來大力拓展無人機業務。
佳凌表示，新一屆董事會改組囊括光學、遠紅外線、材料應用、無人機應用等專門領域的專家，未來將一起為擴大新產品應用領域及發展努力。佳凌22日股價收40.95元，下滑2.95元。
佳凌此次股東會將改選九名董事（包含三名獨董），依據公司釋出的董事名單為：劉嘉彬（現任董事長）、中部投資公司法人代表兩位：張於正、張天翰，莊福明（新任）、李苾文（新任）、吳宗亮（新任）；獨董為魏寬諒、徐俊明、陳呈祥（新任，深圳浩寅新材料科技有限公司總經理）。
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