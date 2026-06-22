快訊

北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委17人提公訴 檢認定首謀起訴求刑7年6月

微風南京「營業樓層縮水」3、4樓沒了 百貨證實：為都更撤出做準備

聽新聞
0:00 / 0:00

國際光纖大廠傳漲價 聯光通獲買盤湧入

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

據外電報導，受北美 AI 數據中心需求激增影響，光纖供應商藤倉因產能擴張緩慢，決定對 DCI 互聯光纜漲價 30%，並大幅上調業績指引，帶動全球光纖業者紛紛大漲，聯光通（4903）在光通訊族群中表現也相對亮眼，收盤價40.25元，上漲1.45元，漲幅3.74%，成交量來到2,160張，較21日成長一倍有餘。

國外證券業者指出，光纖供應短缺的局面可能將持續一段時間，價格調漲或許將成為行業共識，因為自今年1月以來，光纖預製棒持續供不應求，全球產能已逼近滿負荷狀態，因此全球光纖廠商都有望受惠於供需反轉帶來的產業上行周期。而聯光通近年來雖推動轉型，但光纖業務仍占營收近三成左右，產業進入漲價周期，聯光通將有望同步受惠。

延伸閱讀

義隆揮軍光通訊傳喜訊 攜手大立光進擊市場

正文搶進光通訊 股價發光、亮燈漲停

日月光先進封裝邁入收成、股價飆漲停劍指700元 封測族群紅燈閃閃

南亞攻高階材料有成 外資調升目標價至200元

相關新聞

餐飲業 IPO 潮再起！饗賓年底拚上市、合品分拆掛牌 香繼光本周登興櫃

餐飲業IPO潮再起，今年資本市場接連迎來餐飲新兵。Buffet龍頭饗賓（7883）集團今年1月登錄興櫃後，預計7月向證交所送件申請上市；王品（2727）今年亦宣布啟動大陸事業群「合品」分拆上市規劃；開展（7789）餐飲則在股東會通過相關議案後，下半年力拚上櫃；而以「繼光香香雞」聞名的香繼光（7418）將於本周五正式登錄興櫃。從上市、上櫃到分拆掛牌，餐飲業者近年正加速透過資本市場尋求新一階段成長機會。

鈊象通過配息36元 看好美國市場成長動能

遊戲股王鈊象董事長李柯柱今天表示，今年前5月營收達新台幣105.11億元，年增15.43%，5月單月授權遊戲營收占比達7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。