國際光纖大廠傳漲價 聯光通獲買盤湧入

據外電報導，受北美 AI 數據中心需求激增影響，光纖供應商藤倉因產能擴張緩慢，決定對 DCI 互聯光纜漲價 30%，並大幅上調業績指引，帶動全球光纖業者紛紛大漲，聯光通（4903）在光通訊族群中表現也相對亮眼，收盤價40.25元，上漲1.45元，漲幅3.74%，成交量來到2,160張，較21日成長一倍有餘。

國外證券業者指出，光纖供應短缺的局面可能將持續一段時間，價格調漲或許將成為行業共識，因為自今年1月以來，光纖預製棒持續供不應求，全球產能已逼近滿負荷狀態，因此全球光纖廠商都有望受惠於供需反轉帶來的產業上行周期。而聯光通近年來雖推動轉型，但光纖業務仍占營收近三成左右，產業進入漲價周期，聯光通將有望同步受惠。