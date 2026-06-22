鈊象通過配息36元 看好美國市場成長動能

遊戲股王鈊象董事長李柯柱今天表示，今年前5月營收達新台幣105.11億元，年增15.43%，5月單月授權遊戲營收占比達75%，帶動營運持續成長；而美國市場成長動能強勁，他看好鈊象今年下半年營運有望優於上半年。

鈊象今天召開股東會。根據年報，鈊象2025年營收為220.32億元，年增19.01%，歸屬母公司業主淨利108.52億元，年增19.81%，每股純益（EPS）為38.51元。股東會並通過每股配發現金股利36元。

李柯柱表示，今年單月營收最高達21.93億元，主要受惠授權遊戲業務成長帶動。

談到海外布局，李柯柱指出，東南亞目前是最大市場，占比約54%，維持穩定成長；美國市場則是今年成長最快的區域，隨著合作代理商與平台數量持續增加，營收占比已由今年第1季約10%提升至14%。此外，歐洲市場持續擴大，拉丁美洲與非洲市場也開始貢獻營收。

他指出，美國玩家付費能力較高，成為推升營收的重要動能。鈊象將持續擴大產品線與市場布局，降低對單一市場的依賴。

鈊象總經理江順成表示，面對市場競爭，已不只是產品與價格競爭，更是人才、效率與全球化能力的競爭。鈊象目前已有30多名外籍員工，部分長期派駐海外，希望透過國際人才交流，更貼近各地市場需求。

江順成表示，鈊象將持續導入人工智慧（AI）應用於軟體開發、美術設計、資料分析及流程管理等領域，以提升工作效率與產品品質；未來將持續推動國際化與AI布局，作為成長的重要動能。