繼光香香雞母公司擁五大餐飲品牌 本周五登錄興櫃 認購價84元

以「繼光香香雞」聞名的連鎖餐飲集團香繼光（7418）將於本周五登錄興櫃，認購價84元。目前繼光香香雞全球門市已突破400家，其中台灣約80家、中國市場約300家，其餘版圖則延伸至香港、馬來西亞、美加、越南與菲律賓等地。

香繼光2025年營收達16.93億元，創下近年新高，稅後純益1.3億元，每股純益（EPS）4.98元。公司表示，未來將持續深耕台灣市場，並加速海外拓點，推動品牌國際化布局。

香繼光成立於2009年，最早以台式炸雞品牌「繼光香香雞」起家，目前已發展成多品牌餐飲集團。除自有品牌「繼光香香雞」與「「美畢台菜」外，近年陸續代理日本餐飲品牌，包括天丼品牌「金子半之助」、海鮮丼品牌「日本橋海鮮丼辻半」，以及鰻魚飯品牌「名代宇奈とと」，形成橫跨台式炸物、日式丼飯與台菜餐飲的多品牌布局，目前旗下共計五大餐飲品牌。

從營收結構觀察，公司目前仍以餐飲門市收入為核心，去年餐飲收入達10.81億元，占總營收比重63.87%；商品銷貨收入5.5億元，占比32.48%，主要來自加盟店食材供應；其餘加盟金、權利金及管理費收入占約3.65%。

若觀察近年營運表現，香繼光營收規模快速成長，自2021年5.53億元增至去年16.93億元，四年成長逾兩倍。不過2025年獲利較前一年略為回落，去年EPS 4.98元，低於2024年的5.76元，反映展店與營運成本增加。

值得注意的是，香繼光目前已建立中央廚房體系，位於桃園大里廠的生產基地，主要負責雞肉與水產加工，公司指出，目前整體設備產能利用率約達八至九成。市場認為，隨著餐飲連鎖規模持續擴大，中央工廠與供應鏈整合能力將成為後續展店的重要支撐。

展望後市，香繼光表示，短期將持續強化「繼光香香雞」核心品牌，鎖定百貨商場與街邊店穩健展店；長期則將以年輕化、國際化與數位化為發展主軸，同時持續評估海外市場布局機會，推動品牌跨國拓展。