泰金寶-DR 受惠於 HDD 成長 股價一枝獨秀

金仁寶集團旗下HDD代工廠泰金寶-DR（9105）22日股價相對其餘ODM廠強勢，暫報9.89元，上漲0.36元，漲幅3.87%。市場看好AI將會推動HDD持續上行，因此湧入不少買盤，推升股價上漲，今日一度突破10元大關。

近期摩根士丹利（大摩）發佈IT硬體行業研究報告，指出HDD產業的上行週期正逐漸延長中，供不應求的狀況超出原先預期，這意味著供應商的定價能力也將超出市場預期。因此大摩上調國際大廠希捷及威騰的目標價。

大摩指出，雲端運算核心服務成長幅度超出預期，無論是推理服務和作為智能管家的AI Agent，都需要使用到通用伺服器，因此當使用量大幅提升，通用伺服器的出貨量就跟著被帶動，並引發HDD需求成長。而在供給方面，供應商擔心產能過剩，因此嚴格控管產能擴充，這就導致需求成長速度遠超供給成長，供不應求的情況難以緩解。據大摩調查，ODM的庫存僅剩1-2週，極度緊繃；而CSP廠更是不留餘地，將買來的所有HDD都投入使用。

在持續供不應求的狀況下，供應商未來目標將產品價格提升至每TB25-30美元，是當前價格的兩倍。而在價格調漲下，泰金寶-DR將有望跟隨巨頭調漲價格，帶動獲利提升。