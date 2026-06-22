快訊

全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

今年9颱風改名！青蛙、點心都上榜 網友：想推薦珍奶

肯德基真的要開蛋撻店了！專賣店27日亮相 蛋撻漢堡、蛋撻粥全上桌

聽新聞
0:00 / 0:00

泰金寶-DR 受惠於 HDD 成長 股價一枝獨秀

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

金仁寶集團旗下HDD代工廠泰金寶-DR（9105）22日股價相對其餘ODM廠強勢，暫報9.89元，上漲0.36元，漲幅3.87%。市場看好AI將會推動HDD持續上行，因此湧入不少買盤，推升股價上漲，今日一度突破10元大關。

近期摩根士丹利（大摩）發佈IT硬體行業研究報告，指出HDD產業的上行週期正逐漸延長中，供不應求的狀況超出原先預期，這意味著供應商的定價能力也將超出市場預期。因此大摩上調國際大廠希捷及威騰的目標價。

大摩指出，雲端運算核心服務成長幅度超出預期，無論是推理服務和作為智能管家的AI Agent，都需要使用到通用伺服器，因此當使用量大幅提升，通用伺服器的出貨量就跟著被帶動，並引發HDD需求成長。而在供給方面，供應商擔心產能過剩，因此嚴格控管產能擴充，這就導致需求成長速度遠超供給成長，供不應求的情況難以緩解。據大摩調查，ODM的庫存僅剩1-2週，極度緊繃；而CSP廠更是不留餘地，將買來的所有HDD都投入使用。

在持續供不應求的狀況下，供應商未來目標將產品價格提升至每TB25-30美元，是當前價格的兩倍。而在價格調漲下，泰金寶-DR將有望跟隨巨頭調漲價格，帶動獲利提升。

泰金寶 大摩 ODM

延伸閱讀

記憶體三強飆新高！南亞科閃紅燈衝505元 下一波風向球「看它」

台系亞馬遜供應鏈營收進度超前 外資法人看好五檔資料中心概念股

海外股票ETF新里程碑 富邦ETF 00662規模突破千億

金融股狂漲成最後一棒？網卻看好「還有高點」：1需求熱絡推升股價

相關新聞

台股逼近4萬8、日股破7萬2！台日半導體ETF同創新高 00954成分股兩大巨頭大漲

台股盤中漲逾1300點逼近48000，日經逆勢突破72000點，半導體ETF同創新高。瑞薩電子等成分股表現強勁，市場重新評價日本半導體股的成長潛力。

00403A突破11元創新高投資人全解套！單周完勝大盤…知美：00981A兩天神速填息

00403A主動統一升級50股價突破11元創新高，全周表現優於大盤，讓所有投資人解套。同時，00981A主動統一台股增長在除息後迅速填息，兩天內報酬率達20.31%。

00919三天神速填息！本次配息全由「這成分」組成…棒棒：合法節稅完美進口袋

00919在除息後僅花三天時間便完成填息，且本次配息全由「資本利得」組成，免稅且不需繳健保費，成為存股族的新寵。此外，其配置比重調整降低波動度，助推股價上揚。

Netflix、Spotify...漲價引爆退訂潮？專家點「訂閱制不是護城河」：AI成必備工具擠壓娛樂

時間先讓我們一起重回2020年。 疫情把所有人關在家裡，Netflix、Spotify、線上健身平台、訂閱電商全部迎來史上最大的一波紅利。消費者在這段時間養成了「為數位服務付錢」的習慣，整個產業等於白撿了一個本來要花十年才能跑完的學費。全球訂閱經濟市場，2024年規模接近5000億美元，預計到2033年突破1.5兆美元，複合成長率將近13%。

49％民眾想解定存衝台股！散戶FOMO指數創歷史新高 網：第四大法人大媽來了

台股持續上漲，49.6%民眾意願解定存轉入股市，創歷史新高。樂觀指數升至54.5，68.3%看好未來半年續漲。專家警示市場熱度上升，需謹防高點風險。

0050破110元…清流君酸爆賣股躲下跌派「在忙什麼？」網：太神啦、躺著贏

元大台灣50（0050）價格突破110元，引發長期投資者熱烈討論。臉書粉專「清流君」質疑賣股避跌的投資者並詢問他們的行動，而許多粉絲表示選擇繼續持股甚至加碼，證實長期持有策略的有效性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。