櫃買教戰綠色證券認證

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，近年全球對永續發展議題日益重視，各國監理機關及市場參與者亦持續加大力度防杜漂綠（Greenwashing）行為，以提升永續資訊揭露的透明度與可信度。

為配合金融監督管理委員會推動「綠色及轉型金融行動方案」，櫃買中心與臺灣證券交易所於主管機關指導之下，積極建置我國綠色證券認證制度，已於2025年4月對外發布，經過一年宣導及企業準備期，認證於2026年正式上路，我國資本市場永續發展再立重要里程碑。

為協助上市櫃公司深入了解並掌握相關制度內容，櫃買中心將於7月6日舉辦「我國綠色證券認證制度線上宣導會」。

本次宣導會特別邀請國立臺北大學專家學者，針對我國綠色證券認證制度架構、永續經濟活動認定參考指引，以及歐盟永續分類規則（EU Taxonomy）的適用進行專題說明，並透過實務案例解析綠色收入之認定、計算及揭露方式，協助企業建立完整認知與實務操作能力。

櫃買中心表示，取得綠色證券認證不僅有助提升企業永續資訊透明度與市場公信力，強化企業在環境議題上的正向影響力，更可協助利害關係人及金融機構充分掌握企業綠色績效，進一步提升企業在資本市場中的永續競爭力。

此外，綠色證券認證亦可作為2026年度ESG評鑑的加分項目，對企業形象提升及永續品牌價值建立具有正面效益。

透過本次宣導會，與會公司可初步評估自身是否具備申請資格，並藉由案例說明檢視自身營收及相關佐證資料，以妥適分類至適當的永續經濟活動，為後續認證作業預作準備。

櫃買中心誠摯邀請上市櫃公司踴躍參與（報名網址：https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_20260706/index.html），共同掌握綠色金融發展契機，攜手推動我國資本市場邁向永續轉型新未來。