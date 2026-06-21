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天品進擊 AI 訂單看到 Q3

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導

AI應用快速發展，帶動伺服器液冷需求。天品（6199）轉型布局有成，透過奈科潔淨切入AI高科技領域，目前訂單能見度達看到第3季，更拿下獲新客戶針對國際知名AI晶片供應鏈的Rubin散熱系統供應商清洗訂單，近日可望投入相關排程。

根據國際開放運算組織，AI伺服器液冷模組在金屬加工與銲接過程中，極易產生微米級的銲渣與金屬微粒。在資料中心高溫、高壓的高負載、以及長時運作下，這些小於150微米的微觀雜質，不僅會瞬間堵塞水冷板內細微的微流道，更會與冷卻液產生化學反應，引發致命的電化學腐蝕，進而導致冷卻液滲漏、伺服器短路燒毀的風險，成為資料中心營運商面臨停機的挑戰。

天品表示，為解決國際伺服器大廠與CSP巨頭對可靠度的嚴苛要求，集團憑藉獨家研發的「R01」高階配方，Class 100無塵室環境，不僅成功將清洗精度推進至25微米的極致標準，亦將清洗工時大幅縮短50％，達到化學與微粒「零殘留」的卓越表現，加上天品為第三方認證合格件數最高的技術壁壘持有者，以無可替代的製程技術，成功扮演國際大廠供應鏈中不可或缺的「良率守護者」。

展望今年，天品表示，營運動能將迎來新一波成長動能。為滿足全球AI伺服器客戶對高階清洗製程的強勁追單需求，旗下奈科潔淨已馬不停蹄推進自動化新產線的擴增、優秀人才的延攬，預計近期正式開出並投入清洗排程。

伺服器 天品

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