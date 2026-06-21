信驊除息秀市場聚焦…每股配發股息80元 另配發1元股票股利

「股王」信驊（5274）年度除權息大秀即將登場，根據公司公告，今年除息交易日訂於26日，每股將配發現金股利80元，並於7月7日進行除權交易，每股配發股票股利1元，合計股利達81元，寫下歷史新高水準，也展現公司對未來營運前景的高度信心。

信驊去年受惠全球AI基礎建設大幅擴張，AI伺服器與通用型伺服器需求同步升溫，全年營收達90.85億元，年增40.6%，稅後純益39.28億元，每股純益103.92元，營收、獲利及EPS同步改寫歷史新高紀錄。此次董事會決議配發現金股利80元、股票股利1元，配發率約78%，延續高獲利、高配息特色。

觀察業績表現，信驊今年5月營收持續攀高，達12.82億元，再創歷史新高，月增0.24%、年增68.74%。

信驊4月、5月合計營收為25.61億元，法人預期，信驊第2季營運目標應可順利達成，達到34億至36億元，將刷新歷史新高，季增8%至14%。

法人指出，今年信驊成長動能主要來自三大方向。首先，AI伺服器需求持續爆發，新一代AI平台及客製化ASIC伺服器出貨增加，帶動BMC搭載量同步提升；其次，歷經兩年庫存調整後，一般型伺服器市場已重返成長軌道，有助於擴大整體出貨規模；第三是新世代BMC平台AST2700陸續放量，在新伺服器架構全面導入下，可望推升產品單價與市占率。

信驊董事長林鴻明日前表示，客戶需求相當強勁，訂單不是問題，問題出在供應鏈缺料，主要是載板供應不足，部分訂單延到明年，原預估第3季缺料可緩解，現在需待第4季紓解後，才可大幅放量，今年下半年營收將較上半年明顯成長；展望明年，訂單量相當龐大，較今年可望有相當幅度成長。

林鴻明也說，有別過去是OEM代工客戶向信驊採購，現在愈來愈多雲端服務供應商（CSP）直接向信驊採購，公司將趁這波AI高速成長，規模大幅增加後，累積更多能量找到更大的市場目標，不再以利基型市場為主，未來新的市場目標仍會以資料中心為主。