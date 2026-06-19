光洋科股價站回月線蓄勢再攻 走出市場分拆誤解陰霾

光洋科（1785）先前因市場誤解子公司創鉅（7918）興櫃前的業務劃分，擔心母公司核心資產可能被分走、導致整體估值遭到稀釋，隨後經法人釐清，創鉅專注半導體前段材料，光洋科仍緊握全球市占第一的硬碟與記憶體靶材主軸，兩者分工明確，日前跌勢純屬消息面誤讀，並非基本面轉弱。

回歸營運實績，光洋科基本面依舊強勁，第1季每股純益2.54元，寫下逾17年來單季新高，5月合併營收更以60.09億元創下近11年新高，顯見在AI資料中心與高容量硬碟需求驅動下，高毛利工繳（VAS）業務動能強韌，全年獲利結構並未改變。

隨著短線恐慌情緒消退，光洋科股價在近期盤勢整理後逐步企穩，18日終場上漲5.50元，收在149.0元，漲幅達3.83%。法人分析，目前籌碼已見沉澱跡象，技術面也重返月線之上，在實質利多支撐下，後續有望重啟新一波向上攻擊力道。