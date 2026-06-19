興櫃一周回顧／台灣淘米亮眼 漲逾二倍

本周350家興櫃股雖然下跌家數多於上漲，平均上漲0.39%，仍有個股有所表現，其中，台灣淘米（6428）周漲202.6%，表現最為亮眼。

本周興櫃漲幅前十強依序為台灣淘米202.6%、醣基37.2%、普生24.9%、漢測24.6%、山太士20.4%、欣耀17.4%、佐臻16.8%、華上生醫16.6%、碩正科技16.2%、清淨海15.7%。從族群來看，資金集中在電子股和生技醫療股上，分別各有四檔，其餘有兩檔則是文化創意和環保清潔。此外，周漲幅超過一成的還有睿騰能源、震南鐵、程曦資訊、華鉬、景美、開展、國際海洋、泰合。

至於興櫃千金股部分，本周維持四檔，呈現漲跌互見，漢測周漲24.6%，收4,135元，不僅創新高，也是首次突破4,000元關卡，山太士周漲20.4%、收2,570元，創鉅材料周跌10.2%、收1,395元，貝爾威勒周跌5.8%、收1,245元。