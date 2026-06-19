櫃買創高 中小股活力旺

今年來，全球經濟持續受到各種因素干擾，但法人看好全球經濟下半年將重新加速，受惠於AI投資熱潮帶動，尤其是台灣、南韓、日本、中國大陸等市場的強勁表現，尤其是台韓表現可期，具體時間則取決於荷莫茲海峽的能源運輸何時恢復。

2026-06-19 00:59