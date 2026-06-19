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櫃買創高 中小股活力旺

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
中小型股活力十足，櫃買指數昨日氣勢如虹，終場漲3.1%，收在447.06點創新高。聯合報系資料照
中小型股活力十足，櫃買指數昨日氣勢如虹，終場漲3.1%，收在447.06點創新高。聯合報系資料照

在科技權值股持續高檔震盪之際，中小型股挺身而出。櫃買指數昨（18）日氣勢如虹，盤中維持高檔不墜，終場狂彈12.72點、漲幅達3.1%，收在全天最高點447.06點，刷新收盤歷史新高，單日漲幅大幅碾壓集中市場加權指數，成交量則放大至2,814億元。

法人建議，由於中小型股活力十足、內資作帳意願高，短線操作可優先聚焦半導體晶片、光學、利基型記憶體、高功率電源及設備概念股等族群；操作策略採「逢盤中震盪分批低接」，沿短期均線布局具營收支撐的強勢股

法人指出，櫃買指數本周表現強於大盤，並成功重新站穩所有短期均線，主要受惠於輝達執行長黃仁勳宣布「代理型AI」時代來臨，硬體需求產生「全面性外溢效果」，資金自AI核心硬體向外擴散，積極湧入具備漲價題材的被動元件、分離式元件、光學鏡頭、散熱及IC封測等中小型供應鏈，多頭呈現百花齊放的健康輪漲架構。

科技股盤面焦點中，分離式元件與被動元件掀起一波漲停潮，強茂（2481）、台半、朋程等分離式元件股全面亮燈；被動元件族群如立隆電、光頡、日電貿、凱美及大廠國巨亦紛紛強攻漲停。此外，生技股受藥華藥登入千金股俱樂部後，買盤持續湧進。

櫃買指數 科技股 強勢股

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台股主動式ETF 大吸金

台股昨（18）日再創歷史新高，主動式台股ETF績效明顯升溫，近周前十強報酬率多檔衝上雙位數；隨AI、高價電子與中小型題材輪番點火，市場交投熱絡，前十強主動式台股ETF近五日成交量均突破千張，資金回流積極。

中小型基金 熱力四射

櫃買指數近期表現強勢，漲幅明顯優於台股加權指數，帶動中小型股走強，相關基金績效同步水漲船高。觀察近周台股中小型基金表現，前十強報酬率全面勁揚，優於加權指數、櫃買指數，在AI、IC設計及高價電子股領軍下，成為盤面資金追逐焦點。

高含「日」基金 績效紅火

在AI題材強勢領漲下，日股頻創新高，今年來日經225指數大漲41.15%，持續刷新指數歷史紀錄，朝向7萬大關邁進，展現多頭氣盛。隨著日股不斷攀高，同步激勵投信發行的持有日股高比例的海外基金績效水漲船高。

美股標的 吸金一把罩

美股近期雖然表現震盪，但近一個月多檔產品報酬率突破5%，表現亮眼。事實上，這波漲勢由中小型股票及價值型策略領銜，包括貝萊德、美盛銳思等精選產品表現尤為強勢，成為近期市場吸金焦點。

台韓股市 下半年還有戲

今年來，全球經濟持續受到各種因素干擾，但法人看好全球經濟下半年將重新加速，受惠於AI投資熱潮帶動，尤其是台灣、南韓、日本、中國大陸等市場的強勁表現，尤其是台韓表現可期，具體時間則取決於荷莫茲海峽的能源運輸何時恢復。

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