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櫃買創高 中小股活力旺
在科技權值股持續高檔震盪之際，中小型股挺身而出。櫃買指數昨（18）日氣勢如虹，盤中維持高檔不墜，終場狂彈12.72點、漲幅達3.1%，收在全天最高點447.06點，刷新收盤歷史新高，單日漲幅大幅碾壓集中市場加權指數，成交量則放大至2,814億元。
法人建議，由於中小型股活力十足、內資作帳意願高，短線操作可優先聚焦半導體晶片、光學、利基型記憶體、高功率電源及設備概念股等族群；操作策略採「逢盤中震盪分批低接」，沿短期均線布局具營收支撐的強勢股。
法人指出，櫃買指數本周表現強於大盤，並成功重新站穩所有短期均線，主要受惠於輝達執行長黃仁勳宣布「代理型AI」時代來臨，硬體需求產生「全面性外溢效果」，資金自AI核心硬體向外擴散，積極湧入具備漲價題材的被動元件、分離式元件、光學鏡頭、散熱及IC封測等中小型供應鏈，多頭呈現百花齊放的健康輪漲架構。
科技股盤面焦點中，分離式元件與被動元件掀起一波漲停潮，強茂（2481）、台半、朋程等分離式元件股全面亮燈；被動元件族群如立隆電、光頡、日電貿、凱美及大廠國巨亦紛紛強攻漲停。此外，生技股受藥華藥登入千金股俱樂部後，買盤持續湧進。
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