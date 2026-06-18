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富強鑫訂單看到第4季
富強鑫（6603）昨（18）日舉行股東會，該公司指出，隨著全球製造業加速推進數位轉型，目前在手訂單能見度已延伸至2026年第4季，將成為推升公司營運成長的重要動能。
富強鑫股東會中承認並通過2025年度財報及盈餘分配案，決議配發每股0.4元現金股利（含盈餘分配0.2元及資本公積分配0.2元），依18日收盤價格24.2元計算，現金殖利率1.7%。
該公司表示，近年來公司積極推動產品高值化策略，其中「高階多色成型設備」、「複材成型系統」及「GENTREX超臨界物理發泡設備」等核心產品需求持續成長，帶動整體接單結構朝高毛利、高附加價值方向發展。
尤其在全球品牌商積極推動減碳與循環經濟趨勢下，GENTREX超臨界物理發泡技術憑藉氮氣取代傳統化學發泡製程，不僅有效降低碳排放，更可實現材料100%回收再利用，成功切入國際品牌T2T循環製造供應鏈。
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