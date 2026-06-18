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杏昌、高林買下安星製藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

血液透析大廠杏昌（1788）與百貨業高林實業（2906）昨（18）日宣布，將合資12億元共同取得安星製藥股權。其中杏昌生技取得76%，股數1,086.8萬股；高林實業取得24%股數343.2萬股。

杏昌生技表示，安星產品類型包含大針製劑、小針製劑、口服錠劑，未來將強化上游供貨穩定，期許在醫療生技產業占有更好的市場地位。

杏昌生技表示，經審計委員會及董事會決議通過，授權在8億9,117.6萬元至9億3,464.8萬元之範圍內取得安星製藥76％股權，經向主管機關提出與股權收購業相關之申報完備後，依合約辦理交割事宜。本次股權收購案，杏昌將以每股82至86元，最終取得安星製藥76%之股權。

面對全球醫藥相關市場持續快速成長，杏昌採取積極進行垂直整併的經營策略，安星製藥為台灣專業藥品製造商，已通過GMP、CGMP 及 PIC/S GMP 相關認證，產品類型包含大針製劑、小針製劑、口服錠劑，未來將強化公司上游供貨穩定及創造公司整體之利益，提供客戶更完整且多元的產品與服務，期許在醫療生技產業占有更好的市場地位。

高林實業也宣布，董事會通過與轉投資的杏昌生技共同取得安星製藥股權，將以現金方式向安星製藥28名自然人股東收購股份根據公告，高林實業將取得安星製藥24%股權、共343.2萬股，交易金額2.88億元。

高林實業指出，預計於6月18日董事會後簽署合作備忘錄（MOU）或合作意向書（LOI），並於6月30日前完成股權買賣契約簽署。依規劃，簽約後一個工作日將支付35%價金，其中高林實業支付1.008億元；預計7月初完成交割並支付45%價金1.296億元；交割後三個月及一年後，將分別支付10%價金2,880萬元。

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