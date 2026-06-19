閎康拓市 導入新設備

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（18）日召開股東常會，通過每股配發現金股利4.5元。董事長謝詠芬表示，隨AI應用帶動高速傳輸及矽光子需求升溫，已啟動矽光子晶圓與晶片光電分析檢測平台投資，首套設備預計8月前完成建置，後續設備預計今年底至明年陸續到位。

謝詠芬指出，閎康目前在全球主要矽光子供應鏈的客戶覆蓋率已超過五成，旗下前十大矽光子客戶2025年合計貢獻約1.91億元營收，相關技術布局已逐步轉化為實際商業成果。

依照規劃，首套設備將聚焦矽光子元件的光學失效分析，可提供光損失、漏光缺陷定位，以及波長、偏振與光學特性量測等服務；今年第4季前，將再建置支援200G／Lane高速光電元件的頻率域測試設備，提供頻寬、頻率響應、射頻特性及阻抗匹配等檢測。