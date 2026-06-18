環球晶5月EPS 7.33元 朋億1.12元

虎門科技（6791）18日召開股東常會，除了通過所有議案之外，董事名單亦完成改選，董事長由林麗俐續任。對於未來營運方向，虎門指出，積極拓展產品應用領域及市場，工程系統事業群，因客戶AI運算需求增加，透過HPC高速運算模組搭配GPU、雲端運算平台、高階伺服器來提升模擬運算效能。

2026-06-18 16:24