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環球晶5月EPS 7.33元 朋億1.12元
矽晶圓大廠環球晶（6488）近期股價波動，昨（18）日依規定公布5月自結財務資訊，單月稅後純益35.03億元，年增1,199%，每股純益7.33元。
環球晶5月歸屬母公司業主純益35.03億元，月減17.2%。公司先前表示，4月獲利大增主要受到持有Siltronic AG股票的未實現評價利益挹注。
【記者李珣瑛／新竹報導】半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）近期因股價波動，昨（18）日依規定公布相關財務資訊。5月合併營收10.83億元，月增52.3%，年增81.7%，創歷年同期新高，自結5月稅後純益8,700萬元，年增2,075%，每股純益1.12元，年增1,766%。
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