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鈺祥股東會完成改選 董事會陣容涵蓋產官學界

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺祥董事長暨總經理莊士杰在這次改選中續任。圖／鈺祥提供
鈺祥董事長暨總經理莊士杰在這次改選中續任。圖／鈺祥提供

鈺祥（7909）今日舉行115年股東常會並順利完成董事改選，本次共選出10 席董事（含 6 席一般董事與 4 席獨立董事），新任董事陣容匯聚了產、官、學界頂尖領袖。鈺祥經營團隊表示，此一具備高度多元性與專業性的董事會，將以最高標準的公司治理，帶領鈺祥穩健邁向國際舞台，確保公司持續優化作為「最純粹先進製程潔淨方案供應商」的絕對領先地位，並為投資人創造長期的股東價值。

鈺祥這次股東會順利選出四位具備深厚財經、營運與學術背景的獨立董事，全面強化鈺祥的薪酬與審計治理機制：

其中四位獨立董事分別是

• 丁克華：曾任金管會主委、櫃買中心董事長及集中保管結算所董事長，具備台灣資本市場最高層級的監理與發展經驗。

• 李嘉彬 ：現任亞太優勢董事長，曾任欣興電子執行總經理與董事，擁有豐富的科技製造業實戰營運與治理歷練。

• 湯明哲 ：現任長庚大學校長、前台大副校長及台大國企系教授，將為公司注入具國際觀的企業策略與學術前瞻視野。

• 許慈美 ：臺銀證券前董事長、前財政部賦稅署署長及前台北國稅局局長，將在財務合規、稅務規劃與風險管控上提供最高標準的把關。

一般董事方面，除了由具備加拿大多倫多大學材料工程碩士背景的董事長暨總經理莊士杰繼續領軍外，鈺祥家族與核心經營團隊的營運副總 莊士顯、以及引領公司推動循環經濟與碳中和產品的永續長（CSO）張馨尹也擔任董事，確保營運執行力與 ESG 策略的無縫接軌。

為接軌全球半導體供應鏈並強化技術護城河，董事會更延攬了三位產業與政策界重量級巨擘擔任董事：

• 沈榮津：現任總統府資政，曾任行政院副院長及經濟部長，對台灣整體產業發展與國際供應鏈佈局具備卓越的戰略高度。

• 左大川：前台積電資深副總經理（掌管資訊技術與風險管理），將帶來晶圓代工龍頭級的極致良率管理與資訊風險管控思維。

• 卓明金：前台積電歐洲及日本子公司業務發展主管，其豐富的海外拓充經驗將成為鈺祥推動「Glocal 全球在地化」戰略的關鍵助力。

鈺祥董事長暨總經理莊士杰表示：「受惠於AI與2奈米等先進製程的擴產浪潮，微汙染控制（AMC）需求快速成長，帶動鈺祥5月營收創下歷史新高，目前客戶需求依然強勁。我們正站在產業長期成長的起點上，未來將持續配合全球晶圓廠布局、深化客戶合作。未來鈺祥將在追求獲利成長的同時兼顧股東權益，並積極推動循環經濟，以實際成果回饋股東的支持。」

金管會 股東

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