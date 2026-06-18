擎亞獲利／自結5月稅後純益轉盈、每股純益0.16元

半導體通路商擎亞（8096）18日公布5月自結數，單月稅後純益達2,400萬元，較去年同期稅後淨損1,000萬元成功轉盈，每股稅後純益0.16元。

從自結數字來看，擎亞5月營收規模較去年同期增加逾1.5倍，顯示出貨動能明顯升溫。儘管單月稅前仍虧損3,000萬元，較去年同期稅前虧損800萬元擴大，但在業外及稅務等整體損益影響下，最終歸屬母公司業主純益順利由虧轉盈。

擎亞為三星在台灣的重要代理商之一，產品涵蓋記憶體、儲存及相關半導體零組件。市場傳出擎亞取得台系重量級晶圓代工廠上百億元記憶體訂單，供應客戶自用資料中心所需的DRAM與SSD，並自今年2月起逐步放量，成為市場關注的營運成長題材。

市場預期，資料中心記憶體訂單若持續放大，有望接替先前受到美國出口管制影響的高頻寬記憶體（HBM）訂單缺口，並帶動擎亞台灣市場業績占比進一步提升。此外，公司近年也逐步調整中國大陸市場布局，由過往以影像感測器相關業務為主，轉向車載記憶體市場，增加營運成長來源。