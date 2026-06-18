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環球晶獲利／自結5月稅後純益35.03億元、年增近12倍 每股純益7.33元
矽晶圓大廠環球晶（6488）18日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公布5月自結財務資訊，單月稅後純益達35.03億元，較去年同期大增1,199%，每股純益7.33元，單月獲利呈現倍數成長。
環球晶5月歸屬母公司業主純益35.03億元，較4月的42.31億元減少約17.2%。公司先前表示，4月獲利大增主要受到持有Siltronic AG股票的未實現評價利益挹注，至於5月是否仍有相同因素貢獻，則有待公司進一步說明。
展望後市，環球晶董事長徐秀蘭日前表示，今年矽晶圓市況相較去年「好非常多」，今年首季已陸續看到客戶信心與訂單能見度提升，部分客戶也開始願意下較長期的訂單，顯示市場需求逐步回溫。
徐秀蘭指出，AI仍是矽晶圓需求的主要成長動能，帶動12吋先進製程、絕緣層上覆矽晶圓及氮化鎵晶圓需求，車用、工業與電源管理等非AI應用也出現復甦跡象。其中，12吋矽晶圓產能利用率維持高檔，6吋及8吋產品需求亦逐步改善。
不過，受到能源、運輸及原物料成本增加，加上新產能投產後折舊攤提升高，環球晶正與客戶協商調整價格，希望今年下半年起，產品售價可合理反映成本變化。公司預期，隨市場需求回升及新產能利用率提高，營運有望逐季改善。
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