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光頡獲利／自結5月3,700萬元、EPS 0.32元 和去年同期相比由虧轉盈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

電阻廠光頡（3624）18日應主管機關要求，公告今年5月自結數，單月獲利3,700萬元，每股純益0.32元，和去年同期相比由虧轉盈。

受惠被動元件產業價量齊揚，再加上光頡基本面轉強，激勵今日股價直攻漲停160.5元，上漲14.5元。展望後市，公司先前表示， 在AI客戶需求升溫、車用市場回溫之下，今年以來接單動能強勁、交期拉長，預計本季、第3季營運逐季向上，全年營收維持成長15%的目標。

公司進一步說，公司在精密電阻營收占比高，其中，應用於網通、車用等高品領域的高頻電阻（ARF）已在去年起小量出貨，今年出貨量將較去年再放大，而此產品也已設計進SpaceX低軌衛星供應鏈，目前少量試作中。

光頡 網通 營收 每股純益

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