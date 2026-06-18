聽新聞
0:00 / 0:00
光頡獲利／自結5月3,700萬元、EPS 0.32元 和去年同期相比由虧轉盈
電阻廠光頡（3624）18日應主管機關要求，公告今年5月自結數，單月獲利3,700萬元，每股純益0.32元，和去年同期相比由虧轉盈。
受惠被動元件產業價量齊揚，再加上光頡基本面轉強，激勵今日股價直攻漲停160.5元，上漲14.5元。展望後市，公司先前表示， 在AI客戶需求升溫、車用市場回溫之下，今年以來接單動能強勁、交期拉長，預計本季、第3季營運逐季向上，全年營收維持成長15%的目標。
公司進一步說，公司在精密電阻營收占比高，其中，應用於網通、車用等高品領域的高頻電阻（ARF）已在去年起小量出貨，今年出貨量將較去年再放大，而此產品也已設計進SpaceX低軌衛星供應鏈，目前少量試作中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。