光頡獲利／自結5月3,700萬元、EPS 0.32元 和去年同期相比由虧轉盈

先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭—鈺祥（7909），18日舉行股東常會，順利完成董事會全面改選。共選出 10 席董事（含6席一般董事與4席獨立董事），新任董事陣容匯聚產、官、學界頂尖領袖。鈺祥經營團隊表示，此一具備高度多元性與專業性的「世界級董事會」，將以最高標準的公司治理，帶領鈺祥穩健邁向國際舞台，確保公司持續優化作為「最純粹先進製程潔淨方案供應商」的絕對領先地位，並為投資人創造長期的股東價值。

2026-06-18 15:47