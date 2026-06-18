有益股東會／深耕高科技半導體不銹鋼商機 導入AI強化競爭力

有益鋼鐵（9962）18日股東會，表明後市深耕高科技半導體、綠能與高階石化產業的中厚板不銹鋼商機，並積極導入AI數位化管理，有效強化產銷接單效能，市場競爭力更上層樓。

法人表示，有益鋼鐵是國內唯一不銹鋼中厚板專業廠，公司治理到位，產品具技術能量。

有益鋼鐵指出，當前鋼鐵產業仍面臨多重挑戰，除原物料價格波動外，同時受到國際貿易關稅政策與匯率變動影響，整體市場不確定性仍高，因此企業不能守舊，若僅依賴既有優勢，難以因應快速變動的產業變局。

目前有益以AI為基礎，推動「數位轉型、知識管理、戰略採購」三大核心工程，透過內部體質優化與外部市場布局並進，穩健提升企業整體實力。

在營運升級方面，成功將AI技術導入產線監控與營運流程，並同步建置「知識管理系統」，將資深技術人員多年累積的製程經驗進行系統化整理與傳承，透過AI整合，將經驗轉化為可複製、可延續的核心資產，提升決策效率，強化營運穩定性。

在供應鏈管理上，啟動「戰略性採購規劃」，透過數據分析掌握鎳、鉻等關鍵原料走勢，並採取長約與現貨並行的彈性採購策略，以強化成本控管與原料調度能力，降低市場波動對營運的影響。

此外，深化國際布局，積極拓展歐洲等高階應用市場，並透過參與國際專業展會，提升品牌能見度與技術形象。

法人指出，回顧去年，全球鋼市經營環境極具考驗，有益憑藉著國內唯一的不銹鋼厚板專業一條龍加工優勢，有效規避了高價庫存的跌價風險，強化高值化客製化厚板市場，在高科技半導體、高階石化儲槽與管道，以及綠能與離岸風電等領域多有斬獲。