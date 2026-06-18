虎門股東會／董事長林麗俐續任 續衝工程系統市場

虎門科技（6791）18日召開股東常會，除了通過所有議案之外，董事名單亦完成改選，董事長由林麗俐續任。對於未來營運方向，虎門指出，積極拓展產品應用領域及市場，工程系統事業群，因客戶AI運算需求增加，透過HPC高速運算模組搭配GPU、雲端運算平台、高階伺服器來提升模擬運算效能。

虎門表示，同時與國外聲學、振動及光學量測大廠合作，整合模擬技術，提供客戶各種模態分析工具，也引進兼具商務及工業需求之超高速相機等，另持續尋求各領域專業技術來進行水平及垂直整合，藉此提供更完整的服務以及市場占有率。

商用系統事業群過往著重中小企業市場，增加新產品線SAP S/4HANA、BTP及BPM，隨著顧問團隊逐漸建置完成及市場系統升級需求，可望於2026年度為虎門帶來營收挹注。

虎門指出，工業4.0事業群將專注於智慧製造、數位孿生（Digital Twin）與智慧工廠之深度開發。透過將前端設計數據與後端實體產線進行虛實對接，協助企業落實生產數據監控與預測性維護，提升營運效率。

虎門公告5月合併營收5,893萬元，較去年同期成長5.6％；累計今年前五月營收3.29億元，年增9.7％，當中5月及前五月營收已連續3個月同步創歷年同期新高。