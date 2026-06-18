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立凱電連飆5根漲停 自結5月每股淨損0.37元
鋰鐵電池正極材料廠立凱電打進特斯拉供應鏈，近期股價飆漲，達公布注意交易資訊標準，今天公告5月自結歸屬母公司淨損新台幣2523萬元，較去年同期虧損略減7.7%，未脫虧損狀態，單月每股淨損0.37元。
立凱電今年第1季歸屬母公司淨損9756萬元，比去同期虧損擴大1.74倍，單季每股淨損1.43元。
立凱電2.8億元現金增資案上週獲准通過，隨即規劃斥資3億多元，在南台灣建置LFP（磷酸鋰鐵）前驅體5萬噸新產線，主將用來執行北美客戶合約，預計2027年開始出貨。
相關消息激勵，立凱電股價從11日起，連飆5根漲停，今天早盤股價開高，最高衝上41元，創2025年2月以來股價新高，隨後翻黑，終場下跌1.1元或2.68%，收39.9元。
電池業者分析，隨美中科技戰，目前中國幾乎主宰全球鋰電池供應，基於地緣政治考量，其他國家開始思考「非中」電池供應鏈的安全性，立凱電為中國以外少數擁有完整LFP鋰電池正極材料製造技術與專利的公司之一，占據有利位置。
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