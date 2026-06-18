朋億獲利／自結5月EPS 1.12元、年增1,766%

朋億*（6613）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，18日應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知，公告自結5月稅後純益8,700萬元，年增2,075%；每股稅後純益1.12元，年增1,766.67%。

朋億*今天股價上漲27元，成交量683張，收381.5元，創上櫃掛牌以來新高。

半導體暨面板製程供應系統廠朋億*今年5月合併營收10.83億元，月增52.3%，年增81.7％，創歷年同期新高。朋億表示，5月營收較去年同期增加主要是因為半導體廠擴廠暢旺。

朋億*累計今年前五個月合併營收41.36億元，年增25.8％，是歷年同期新高表現。朋億*表示，受惠半導體、記憶體及先進封裝相關客戶新廠建置、產能擴增與製程升級需求延續，帶動整體訂單出貨認列動能提升，並挹注單月合併營收已連續四月保持年增，5月合併營收更續創歷年同期新高。